07.02.2025, 17:33
Цена на электричество все-таки вырастет из-за выхода из российской электросети?(3)
Комментирует представитель Министерства климата
ФОТО: Delfi Meedia
Представитель Министерства климата Анастасия Батулин рассказала RusDelfi о том, почему выход из российской электросети случился именно сейчас, связано ли это с войной в Украине и сколько всё это будет нам стоить.
Почему мы отключаемся именно сейчас? И почему этого не произошло раньше?
Это процесс глобальный, и он требовал очень большой подготовительной работы, которая работа велась как минимум с 2017 года. Весь процесс подготовки требовал тщательности, продумывания всех возможных кризисных ситуаций, чтобы была полная синхронизация. Все это занимало время.
То есть все внештатные ситуации предусмотрены, и переживать по этому поводу не стоит?
Да, конечно, ведь решение переключиться было принято не просто так. Естественно, была проделана огромная работа, которая требовала огромных людских и временных, затрат.
А почему это происходит в феврале, а не летом?
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