Цена на электричество все-таки вырастет из-за выхода из российской электросети?

Почему мы отключаемся именно сейчас? И почему этого не произошло раньше?

Это процесс глобальный, и он требовал очень большой подготовительной работы, которая работа велась как минимум с 2017 года. Весь процесс подготовки требовал тщательности, продумывания всех возможных кризисных ситуаций, чтобы была полная синхронизация. Все это занимало время.

То есть все внештатные ситуации предусмотрены, и переживать по этому поводу не стоит?

Да, конечно, ведь решение переключиться было принято не просто так. Естественно, была проделана огромная работа, которая требовала огромных людских и временных, затрат.

А почему это происходит в феврале, а не летом?

Все очень просто. Функционирование системы осуществлялось на основании соглашения. Соглашение БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) предусматривает возможность расторжения соглашения в феврале каждого года. Кроме того, зимой задействовано больше управляемых мощностей и сокращается объем технического обслуживания, а значит, меньше вероятность неожиданного дефицита электроэнергии.

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