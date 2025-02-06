Президент Чехии подписал закон, запрещающий предоставлять гражданство гражданам России

Основная часть вступившего в силу документа определяет порядок приёма украинских беженцев в стране. Режим приёма беженцев продлён на один год, временная защита предоставляет возможность беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Экономически самостоятельные беженцы теперь получат возможность получить специальный вид на жительство, благодаря которому впоследствии смогут остаться в стране на постоянной основе.

Вместе с тем, документ усложняет порядок приёма украинских детей в государственные и муниципальные школы, это положение закона критиковали как дискриминационное.

Поправка, запрещающая гражданам России получать гражданство Чехии, вызвала протесты жителей страны с российскими паспортами и правозащитников. Согласно изменению, даже в случае отказа от паспорта заявки российских граждан будут заморожены, за исключением политических беженцев и детей до 15 лет.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии, бывший премьер-министр Андрей Бабиш раскритиковал вносимое уголовное наказание за „несанкционированное сотрудничество с иностранным государством“. Он назвал её „самой жестокой атакой на свободу слова и демократию“ с момента падения коммунистического режима в Чехословакии.

Авторы документа объяснили эти изменения интересами национальной безопасности.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить