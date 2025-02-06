Президент Чехии подписал закон, запрещающий предоставлять гражданство гражданам России
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, помимо прочего, содержащий запрет предоставления гражданства страны гражданам России. Даже в случае отказа от паспорта большинство из россиян не смогут получить чешское гражданство до окончания войны в Украине. Помимо этого, в уголовный кодекс вводится новая статья, запрещающая несанкционированное сотрудничество с иностранным государством, передает Радио Свобода.
Основная часть вступившего в силу документа определяет порядок приёма украинских беженцев в стране. Режим приёма беженцев продлён на один год, временная защита предоставляет возможность беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Экономически самостоятельные беженцы теперь получат возможность получить специальный вид на жительство, благодаря которому впоследствии смогут остаться в стране на постоянной основе.
Вместе с тем, документ усложняет порядок приёма украинских детей в государственные и муниципальные школы, это положение закона критиковали как дискриминационное.
Поправка, запрещающая гражданам России получать гражданство Чехии, вызвала протесты жителей страны с российскими паспортами и правозащитников. Согласно изменению, даже в случае отказа от паспорта заявки российских граждан будут заморожены, за исключением политических беженцев и детей до 15 лет.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии, бывший премьер-министр Андрей Бабиш раскритиковал вносимое уголовное наказание за „несанкционированное сотрудничество с иностранным государством“. Он назвал её „самой жестокой атакой на свободу слова и демократию“ с момента падения коммунистического режима в Чехословакии.
Авторы документа объяснили эти изменения интересами национальной безопасности.