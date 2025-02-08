08.02.2025, 11:30
Плюс 350%? Плохие новости для любителей шоколада: открывайте шире кошельки(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мировые цены на какао достигли рекордно высокого уровня, что обусловлено как неблагоприятными погодными условиями в основных странах-производителях, так и другими факторами, включая растущий мировой спрос на шоколадные продукты. Поэтому любителям этой сладости, скорее всего, надо ожидать роста цен, пишет латвийский портал Delfi.
Delfi выясняет, в чем причины столь быстрого роста цен на какао, есть ли вероятность снижения стоимости и как все это отразится на ценах других продуктов.
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