FT: в создании новой системы погранконтроля на границах ЕС участвовал московский офис французской IT-компании

Речь идет о системе EES, введение которой несколько раз откладывалось и в последний раз было перенесено на 2025 год. Предполагается, что после внедрения этого механизма страны Шенгенской зоны откажутся от штампов о пересечении границы, им на смену придет электронная система. Там будут храниться личные и биометрические данные иностранцев, въезжающих в ЕС, а также сведения об их визах.

Из изученных FT документов следует, что представительство Atos в Москве участвовало в разработке этой электронной системы и при этом работало по лицензии, которая предполагала предоставление доступа к деятельности компании для сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. Эту информацию подтвердили журналистам четыре осведомленные источника.

В Агентстве ЕС по оперативному управлению крупномасштабными IT-системами в сфере свободы, безопасности и правосудия (EU-LISA) заявили, что им „известны обвинения, связанные с участием Atos Russia“ в разработке EES, но у них „никогда не было никаких договорных отношений“ с московским представительством французской IT-компании.

Согласно контракту о работе над EES, все сотрудники фирм-подрядчиков „должны иметь действительный допуск к информации уровня „секретно“ ЕС, выданный Управлением национальной безопасности [в государстве-члене] до начала предоставления услуг“. В EU-LISA подчеркнули, что никаких нарушений безопасности выявлено не было, а сотрудники российского подразделения Atos „не имели доступа к IT-системам, конфиденциальной информации или помещениям“ агентства.

Инцидент уже расследует Европейская прокуратура (EPPO), пишет FT со ссылкой на двух своих собеседников. В самом ведомстве отказались от комментариев, отметив, что не рассказывают прессе о текущих расследованиях. Журналистам не удалось найти данных о предъявлении обвинений по этому делу.

Компания Atos работала в России с 2016 года и продала свой российский бизнес после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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