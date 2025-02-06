Родителей Нарвы предупредили: если электричества не будет, то в школу в понедельник идти не нужно

„Поскольку во время отключения электроэнергии могут возникнуть опасности на пути в школу, может быть нарушено движение транспорта, прервана связь, сложно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в здании школы, сложно организовать питание, детям безопаснее оставаться дома, - комментирует разработанные рекомендации Ирина Табакова, заместитель заведующей по образованию Отдела культуры. - Общий совет родителям: пожалуйста, оставляйте детей дома во время отключения электроэнергии“.

Если будет известно, когда произойдет отключение электроэнергии, то муниципальные школы Нарвы заранее дадут детям домашнее задание на этот период, чтобы они оставались дома, но образовательный процесс продолжался.

По информации Табаковой, во время отключения электроэнергии школы останутся открытыми и организуют краткосрочные мероприятия для пришедших в школу учеников при условии, что водоснабжение, канализация и отопление не будут отключены. Исключением, по сообщению Табаковой, стала Кесклиннаская школа. „Во время отключения электроэнергии невозможно организовать даже краткосрочные мероприятия для учащихся, пришедших в Кесклиннаскую школу: в ее фойе будет организовано дежурство, где детям, пришедшим в школу, будет предоставлена информация и инструкции“, - поясняет специалист по вопросам образования.

Если отключение электроэнергии произойдет в середине учебного дня, школы, тоже за исключением Кесклиннаской школы, продолжат работу по расписанию с учетом возможных неудобств, рассказали в горуправе. Кесклиннаская школа завершит работу в течение 60 минут с момента начала отключения электроэнергии, учителя дадут детям домашние задания, помогут им в гардеробе, выведут их из здания школы и напомнят инструкции по безопасному пути домой. „Школьный обед во время отключения электроэнергии в работающих школах может отличаться от ранее утвержденного меню“, - добавляет Табакова.