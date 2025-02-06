Молодежная сборная Эстонии по футболу узнала соперников по отбору на Евро-2027
В четверг в Ньоне, в штаб-квартире УЕФА, состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2027 года, который пройдет в Албании и Сербии.
Сборная Эстонии U21 по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2027 оказалась в группе C, где ее соперниками станут команды Франции, Швейцарии, Исландии, Фарерских островов и Люксембурга.
Отборочный этап пройдет в формате двухкругового турнира: каждая команда сыграет друг с другом дома и на выезде. Старт кампании намечен на март этого года, а завершится она в октябре 2026 года. Свой первый матч сборная Эстонии проведет 7 июня на домашнем поле против Фарерских островов.
В рамках отборочного турнира сформировано девять групп: шесть из них состоят из шести команд, а три — из пяти. Прямые путевки на молодежное Евро-2027 получат победители групп, а также лучшая сборная среди занявших вторые места. Еще четыре команды определятся через плей-офф, где сыграют восемь обладателей вторых мест.
Календарь отборочного цикла
Групповой этап:
17-25 марта 2025 года▪ 2-10 июня 2025 года▪
1-9 сентября 2025 года▪ 6-14 октября 2025 года▪
10-18 ноября 2025 года▪
23-31 марта 2026 года▪
21 сентября — 6 октября 2026 года
Стыковые матчи:
9-17 ноября 2026 года
Группы отборочного турнира к молодёжному Евро-2027
А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.
В: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.
С: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.
D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдавия, Казахстан, Андорра.
E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.
F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.
G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.
Н: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.
I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.
Финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2027 с участием 16 команд пройдет на четырех стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и четырех аренах в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар). Матч открытия состоится в Сербии, а финал примет Албания. Впервые в истории молодежное Евро пройдет в городах этих двух стран.
Молодёжный чемпионат Европы-2025 пройдет в Словакии. Действующим победителем турнира является сборная Англии, завоевавшая титул на предыдущем первенстве.