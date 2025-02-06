Молодежная сборная Эстонии по футболу узнала соперников по отбору на Евро-2027

Сборная Эстонии U21 по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2027 оказалась в группе C, где ее соперниками станут команды Франции, Швейцарии, Исландии, Фарерских островов и Люксембурга.

Отборочный этап пройдет в формате двухкругового турнира: каждая команда сыграет друг с другом дома и на выезде. Старт кампании намечен на март этого года, а завершится она в октябре 2026 года. Свой первый матч сборная Эстонии проведет 7 июня на домашнем поле против Фарерских островов.

В рамках отборочного турнира сформировано девять групп: шесть из них состоят из шести команд, а три — из пяти. Прямые путевки на молодежное Евро-2027 получат победители групп, а также лучшая сборная среди занявших вторые места. Еще четыре команды определятся через плей-офф, где сыграют восемь обладателей вторых мест.

Календарь отборочного цикла

Групповой этап:

17-25 марта 2025 года▪ 2-10 июня 2025 года▪

1-9 сентября 2025 года▪ 6-14 октября 2025 года▪

10-18 ноября 2025 года▪

23-31 марта 2026 года▪

21 сентября — 6 октября 2026 года

Стыковые матчи:

9-17 ноября 2026 года

Группы отборочного турнира к молодёжному Евро-2027

А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

В: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

С: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдавия, Казахстан, Андорра.

E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Н: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

Финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2027 с участием 16 команд пройдет на четырех стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и четырех аренах в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар). Матч открытия состоится в Сербии, а финал примет Албания. Впервые в истории молодежное Евро пройдет в городах этих двух стран.

Молодёжный чемпионат Европы-2025 пройдет в Словакии. Действующим победителем турнира является сборная Англии, завоевавшая титул на предыдущем первенстве.

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