Еврокомиссия оштрафовала Эстонию на 400 000 евро: из-за препирательств коалиции затягивается внедрение директивы ЕС о конкуренции

В связи с тем, что Эстония до сих пор не приняла меры по внедрению в свое законодательство директивы Евросоюза о конкуренции, 23 января Еврокомиссия вынесла решение оштрафовать страну на 400 000 евро. Внедрение правовых мер затягивается из-за того, что политики никак не могут решить, применять ли директиву через административное производство или производство о проступке. Тем временем ежедневно из госказны утекает 3000 евро.