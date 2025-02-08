Еврокомиссия оштрафовала Эстонию на 400 000 евро: из-за препирательств коалиции затягивается внедрение директивы ЕС о конкуренции(14)
В связи с тем, что Эстония до сих пор не приняла меры по внедрению в свое законодательство директивы Евросоюза о конкуренции, 23 января Еврокомиссия вынесла решение оштрафовать страну на 400 000 евро. Внедрение правовых мер затягивается из-за того, что политики никак не могут решить, применять ли директиву через административное производство или производство о проступке. Тем временем ежедневно из госказны утекает 3000 евро.
Эстония должна была внедрить в свое законодательство директиву ЕС о конкуренции не позднее 4 февраля 2021 года. Законопроект, согласно которому директива должна быть адаптирована на основе административного права, вынесен в Рийгикогу уже на второе чтение. Если будет применяться административное право, предприятие за нарушение будет штрафовать административный суд. Если будет применяться уголовно-процессуальное право, решение о проступке станет выносить окружной суд. В первом случае обязанность сбора доказательств ляжет на предприятие, в деле о проступке доказать вину предпринимателя обязан будет Департамент конкуренции.