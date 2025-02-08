Новости Эстонии
08.02.2025, 09:06

Еврокомиссия оштрафовала Эстонию на 400 000 евро: из-за препирательств коалиции затягивается внедрение директивы ЕС о конкуренции

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Прийт Ломп: Пакоста могла бы задуматься.
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (слева) хочет внести изменения в законопроект, вынесенный в Рийгикогу на второе чтение, социал-демократы Прийт Ломп (вверху) и Яак Ааб (снизу) выступают против. Как сказала Марис Лаури, Партия реформ еще не определилась.
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (слева) хочет внести изменения в законопроект, вынесенный в Рийгикогу на второе чтение, социал-демократы Прийт Ломп (вверху) и Яак Ааб (снизу) выступают против. Как сказала Марис Лаури, Партия реформ еще не определилась.
ФОТО: Ilmar SaabasRauno VolmarTiit BlaatSven Arbet | Delfi Meedia

В связи с тем, что Эстония до сих пор не приняла меры по внедрению в свое законодательство директивы Евросоюза о конкуренции, 23 января Еврокомиссия вынесла решение оштрафовать страну на 400 000 евро. Внедрение правовых мер затягивается из-за того, что политики никак не могут решить, применять ли директиву через административное производство или производство о проступке. Тем временем ежедневно из госказны утекает 3000 евро.

Эстония должна была внедрить в свое законодательство директиву ЕС о конкуренции не позднее 4 февраля 2021 года. Законопроект, согласно которому директива должна быть адаптирована на основе административного права, вынесен в Рийгикогу уже на второе чтение. Если будет применяться административное право, предприятие за нарушение будет штрафовать административный суд. Если будет применяться уголовно-процессуальное право, решение о проступке станет выносить окружной суд. В первом случае обязанность сбора доказательств ляжет на предприятие, в деле о проступке доказать вину предпринимателя обязан будет Департамент конкуренции.

В январе Министерство юстиции и цифровых технологий, руководствуясь тем, что вынесенный на парламентское обсуждение законопроект вызвал много негативных откликов, представило поправки к нему. Министерство решило отказаться от процедуры наложения административного штрафа и назначать наказания за проступок.

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