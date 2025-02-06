Полиция вернула копию лихулаского памятника собственнику

Начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер пояснила газете Maaleht, что в начале года с полицией связался мужчина, в чьем владении находился камень в момент его изъятия на хранение.

„9 января мужчина пришел в отделение полиции, где мы объяснили ему выводы, вытекающие из экспертной оценки, после чего камень был возвращен, - сообщила Тоатер. - В экспертных оценках содержалась рекомендация добавить на камень однозначно понимаемое пояснение и изменить нынешний текст, а также вывод о том, что комбинация текста и изображения может быть легко использована для пропагандистских атак против Эстонии“.

Полиция конфисковала копию лихулаского памятника 31 августа 2024 года в фургоне, когда ее перевозили из Таллинна в Лихула. Насколько известно полиции, монумент планировали отвезти на мероприятие, приуроченное к 20-й годовщине демонтажа оригинального памятника.

Камень был взят полицией на хранение на основании Закона об охране правопорядка, чтобы предотвратить возможные конфликты и правонарушения.

„Анализ символики бы заказан двум разным экспертам и в результате анализа выяснилось, что на памятнике в самом деле нет запрещенной законом символики“, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в октябре газете Maaleht.

О том, что случилось с оригинальным памятником в Лихула и изъятии копии читайте здесь.

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