„Должно все быть штатно“. Будет ли у жителей Нарвы работать канализация 8-9 февраля при сбое электричества

По мнению Липатова, если есть желание заплатить за воду, то можно набрать воду в ванную, но вероятности, что она понадобится практически никакой нет. „Вся наша техника должна хорошо отработать в случае сбоя с электричеством, у нас два генератора, они проверены, готовы, рассчитаны на 72 часа работы и для водоочистной станции и для водозабора, важный момент, что станция построена недавно, поэтому и вода, и канализация будут работать“, - комментирует готовность к кризисной ситуации член правления Narva Vesi.

В девятиэтажных домах и в нарвской двеннадцатиэтажке есть насосы, которые обеспечивают подачу воды на верхние этажи. Как объясняет Липатов, Narva Vesi обеспечивает подъем воды на 36 метров, если есть большой разбор воды, то этого может не хватать, поэтому используются насосы. „Но если вдруг выключится свет, не будет электричества, то вряд ли все побегут мыться и стирать в темноте, так что большого разбора воды не будет, что означает, что и до верхних этажей вода должна дойти, а если все же не дойдет, то можно спуститься, и у соседей попросить воды, чтобы вскипятить чайник“, - говорит Липатов. В любом случае туалетом пользоваться будет можно, но если вода не дойдет до 7-9 этажей, то их жителям придется самостоятельно залить воду в сливной бачок.