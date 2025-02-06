Торговая сеть: перед выходными и десинхронизацией продажи товаров на случай кризиса резко возросли(11)
На этих выходных (8-9 февраля) Эстония отключится от российской энергетической сети. Опасаясь возможных отключений электричества, жители нашей страны делают запасы необходимых на случай кризиса товаров.
Руководитель по коммуникации торговой сети Selver Марианн Ярвела сообщила, что в определенных группах товаров наблюдается значительный рост продаж.
Продажа консервированного мяса выросла на 48%.
Продажа свечей выросла на 70%.
Продажа туристических товаров выросла на 58%.
Продажа коробок для хранения выросла на 50%.
Также выросли продажи сухофруктов и ягод (+33%), фольги и пленки (+30%), батареек (+22%), мюсли и хлопьев для завтрака (+20%). Продажа хлебцев выросла на 13%, продажа воды и приправ (сахар, соль) на 10%.
С очень большой вероятностью жители Эстонии не заменят смену частотной зоны, и для беспокойства причины нет, добавляет руководитель по коммуникации торговой сети Coop Eesti Маарья Карин. Об этом говорят правительство, различные ведомства и энергетическая компания Elering.
„Большим количеством товаров запасаться нет необходимости, но, конечно, в качестве меры предосторожности стоит держать дома на случай шторма или незначительного отключения электричества небольшой запас продуктов, которые не нужно разогревать, но они дают энергию и питательные вещества“, - говорит Карин. Например, в каждом доме могли бы всегда быть батончики мюсли, орехи, сухофрукты и свежие плоды, а также питьевая вода.
Сеть розничной продажи Coop, в отличие от Selver, не заметила среди своих клиентов необычно большого желания запасаться продуктами, и классических продуктов на случай кризиса тоже не покупают больше обычного. По сравнению с первой половиной января в магазинах Coop заметно больше (на 40%) купили свечей. Продажи спичек и зажигалок тоже возросли на 30%. Также в Coop выросла продажа питьевой воды: на 7-12 процентов в зависимости от недели. „Мы рады, что жители Эстонии перед наступающими выходными разумно относятся к смене частотной зоны“, - добавила Карин.
Как подготовиться к перебою в электроснабжении
В случае кризиса, в том числе значительного сбоя в подаче электроэнергии, помощь может прийти не так быстро, как обычно. Поэтому важно, чтобы каждый подумал о том, как он и его семья смогут справиться с ситуацией, когда жизненно важные услуги (отопление, электричество, водоснабжение и канализация, связь и т. д.) будут нарушены. Подумайте о том, как отключение электроэнергии может повлиять на ваш дом, и что вы можете сделать, чтобы минимизировать его последствия. Например, проверьте, какие устройства зависят от электричества: освещение, плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, радио и зарядка ваших устройств. Электронные замки на дверях и ворота также могут перестать работать. Во многих случаях водоснабжение и система канализации вашего дома тоже зависят от электричества. При длительных отключениях электроэнергии магазины, аптеки и заправочные станции могут быть закрыты.Убедитесь, что у вас дома есть все необходимые запасы, чтобы справляться самостоятельно как минимум в течение недели.
Смотрите здесь, какие запасы должны быть у вас дома.
Водоснабжение и канализация
Храните дома запас питьевой воды дома, если ваше водоснабжение зависит от электричества.
Убедитесь, что у вас есть запас питьевой воды как минимум на один день (3 литра на человека в сутки). Подумайте, где вы могли бы добыть дополнительную питьевую воду в случае необходимости. Найти ближайший природный источник воды можно здесь.
Если вы набираете воду из природного источника, включая талый снег, кипятите её на сильном огне в течение 10 минут или используйте методы очистки воды, такие как фильтры или таблетки.
Следите за объявлениями местных самоуправлений о подаче воды жителям.
Помните, что во время отключения электроэнергии канализационные системы также могут перестать работать, что может привести к затоплениям, загрязнению и распространению заболеваний. В качестве альтернативы можно использовать мусорные пакеты, размещённые в унитазе, или портативные/сухие туалеты.
Отопление
Если ваше домашнее отопление зависит от электричества, продумайте альтернативные варианты.
Если у вас есть печь, камин или дровяная плита, убедитесь, что они в хорошем состоянии, и используйте их ответственно, соблюдая правила пожарной безопасности.
Если таких вариантов нет, сосредоточьтесь на обогреве только одной комнаты. Закройте двери, окна и вентиляционные отверстия, а также заделайте щели, через которые может уходить тепло.
При использовании альтернативных обогревательных устройств, таких как газовые обогреватели, строго соблюдайте инструкции по эксплуатации и правила пожарной безопасности.
Если у вас есть генератор, убедитесь в его исправности и наличии достаточного количества топлива. Найти информацию об аварийных заправочных станциях можно здесь.
Если дома становится слишком холодно, подумайте о том, чтобы переночевать у близких или обратитесь за помощью в местное самоуправление.
Домашние запасы
Держите дома запас еды, которую можно использовать даже без возможности готовить. Гриль, походная плита или портативная горелка могут помочь в приготовлении пищи - обязательно соблюдайте все правила пожарной безопасности!
Ваш продовольственный запас должен включать продукты, которые вы обычно употребляете, чтобы их можно было регулярно обновлять. Не забывайте про домашних животных!
Некоторая часть запасов должна быть легкой в приготовлении и иметь длительный срок хранения. Хорошими вариантами являются готовые к употреблению продукты, такие как консервы, крекеры, печенье, орехи и батончики мюсли.
Помните, что открытое пламя никогда нельзя оставлять без присмотра, так как при горении выделяются токсичные газы. Походные плиты, портативные горелки и уличные грили используйте только на открытом воздухе!
Убедитесь, что у вас дома есть фонарик или свечи (или другие альтернативные источники света). Также рекомендуется иметь запас батареек.
Связь и наличные деньги
Во время длительного отключения электроэнергии банкоматы и магазины могут перестать работать.
Держите немного наличных в кошельке, чтобы оплачивать покупки, если карточные платежи будут недоступны. Хорошо, если у каждого будет запас денег на неделю для покрытия основных расходов. Даже копилка может содержать достаточно средств для мелких покупок.
Убедитесь, что ваши внешние аккумуляторы (пауэрбанки) полностью заряжены! С их помощью вы сможете зарядить телефон, лампу, радио и другие важные устройства. Используйте их экономно и только при необходимости, чтобы продлить срок их работы.
Если связь и электричество недоступны, следите за ситуацией с помощью радиоприемника на батарейках или с ручным генератором. В качестве альтернативы можно использовать автомобильное радио - только держите бак вашего автомобиля заполненным как минимум наполовину. Помните, что правительство делится новостями на каналах ERR и в эфире Vikerraadio.
Что делать в случае отключения электроэнергии?
Выключите электрические приборы.
Используйте альтернативные решения для отопления дома, получения воды, приготовления пищи и получения информации. Чтобы сохранить тепло, по возможности оставайтесь вместе в одной комнате, держите двери и окна закрытыми.
Избегайте частого открытия холодильника и морозильника, чтобы продукты дольше оставались свежими.
Используйте устройства на аккумуляторах и батарейках, включая телефон, экономно и только при острой необходимости. Отключите на телефоне приложения, потребляющие много энергии.
Используйте альтернативные источники энергии (генератор, аккумуляторы, батарейки и др.) экономно и только при крайней необходимости, чтобы продлить их время службы.Если вы не можете обеспечить свою безопасность во время отключения электроэнергии, обратитесь за помощью в к своему местному самоуправлению.
Более подробные правила поведения в кризисных ситуациях смотрите здесь.
Еще больше новостей про отключение Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы можно прочитать ЗДЕСЬ.