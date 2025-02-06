Торговая сеть: перед выходными и десинхронизацией продажи товаров на случай кризиса резко возросли

Руководитель по коммуникации торговой сети Selver Марианн Ярвела сообщила, что в определенных группах товаров наблюдается значительный рост продаж.

Продажа консервированного мяса выросла на 48%.

Продажа свечей выросла на 70%.

Продажа туристических товаров выросла на 58%.

Продажа коробок для хранения выросла на 50%.

Также выросли продажи сухофруктов и ягод (+33%), фольги и пленки (+30%), батареек (+22%), мюсли и хлопьев для завтрака (+20%). Продажа хлебцев выросла на 13%, продажа воды и приправ (сахар, соль) на 10%.

С очень большой вероятностью жители Эстонии не заменят смену частотной зоны, и для беспокойства причины нет, добавляет руководитель по коммуникации торговой сети Coop Eesti Маарья Карин. Об этом говорят правительство, различные ведомства и энергетическая компания Elering.

„Большим количеством товаров запасаться нет необходимости, но, конечно, в качестве меры предосторожности стоит держать дома на случай шторма или незначительного отключения электричества небольшой запас продуктов, которые не нужно разогревать, но они дают энергию и питательные вещества“, - говорит Карин. Например, в каждом доме могли бы всегда быть батончики мюсли, орехи, сухофрукты и свежие плоды, а также питьевая вода.

Сеть розничной продажи Coop, в отличие от Selver, не заметила среди своих клиентов необычно большого желания запасаться продуктами, и классических продуктов на случай кризиса тоже не покупают больше обычного. По сравнению с первой половиной января в магазинах Coop заметно больше (на 40%) купили свечей. Продажи спичек и зажигалок тоже возросли на 30%. Также в Coop выросла продажа питьевой воды: на 7-12 процентов в зависимости от недели. „Мы рады, что жители Эстонии перед наступающими выходными разумно относятся к смене частотной зоны“, - добавила Карин.

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