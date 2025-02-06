Экономика
06.02.2025, 18:53

Торговая сеть: перед выходными и десинхронизацией продажи товаров на случай кризиса резко возросли

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Что люди покупают в магазинах? Какие запасы должны быть дома?
Сейчас мясные консервы в Selver - ходовой товар
Сейчас мясные консервы в Selver - ходовой товар
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

На этих выходных (8-9 февраля) Эстония отключится от российской энергетической сети. Опасаясь возможных отключений электричества, жители нашей страны делают запасы необходимых на случай кризиса товаров.

Руководитель по коммуникации торговой сети Selver Марианн Ярвела сообщила, что в определенных группах товаров наблюдается значительный рост продаж.

  • Продажа консервированного мяса выросла на 48%.

  • Продажа свечей выросла на 70%.

  • Продажа туристических товаров выросла на 58%.

  • Продажа коробок для хранения выросла на 50%.

Также выросли продажи сухофруктов и ягод (+33%), фольги и пленки (+30%), батареек (+22%), мюсли и хлопьев для завтрака (+20%). Продажа хлебцев выросла на 13%, продажа воды и приправ (сахар, соль) на 10%.

С очень большой вероятностью жители Эстонии не заменят смену частотной зоны, и для беспокойства причины нет, добавляет руководитель по коммуникации торговой сети Coop Eesti Маарья Карин. Об этом говорят правительство, различные ведомства и энергетическая компания Elering.

„Большим количеством товаров запасаться нет необходимости, но, конечно, в качестве меры предосторожности стоит держать дома на случай шторма или незначительного отключения электричества небольшой запас продуктов, которые не нужно разогревать, но они дают энергию и питательные вещества“, - говорит Карин. Например, в каждом доме могли бы всегда быть батончики мюсли, орехи, сухофрукты и свежие плоды, а также питьевая вода.

Сеть розничной продажи Coop, в отличие от Selver, не заметила среди своих клиентов необычно большого желания запасаться продуктами, и классических продуктов на случай кризиса тоже не покупают больше обычного. По сравнению с первой половиной января в магазинах Coop заметно больше (на 40%) купили свечей. Продажи спичек и зажигалок тоже возросли на 30%. Также в Coop выросла продажа питьевой воды: на 7-12 процентов в зависимости от недели. „Мы рады, что жители Эстонии перед наступающими выходными разумно относятся к смене частотной зоны“, - добавила Карин.

Как подготовиться к перебою в электроснабжении

В случае кризиса, в том числе значительного сбоя в подаче электроэнергии, помощь может прийти не так быстро, как обычно. Поэтому важно, чтобы каждый подумал о том, как он и его семья смогут справиться с ситуацией, когда жизненно важные услуги (отопление, электричество, водоснабжение и канализация, связь и т. д.) будут нарушены. Подумайте о том, как отключение электроэнергии может повлиять на ваш дом, и что вы можете сделать, чтобы минимизировать его последствия. Например, проверьте, какие устройства зависят от электричества: освещение, плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, радио и зарядка ваших устройств. Электронные замки на дверях и ворота также могут перестать работать. Во многих случаях водоснабжение и система канализации вашего дома тоже зависят от электричества. При длительных отключениях электроэнергии магазины, аптеки и заправочные станции могут быть закрыты.Убедитесь, что у вас дома есть все необходимые запасы, чтобы справляться самостоятельно как минимум в течение недели.

Смотрите здесь, какие запасы должны быть у вас дома.

Водоснабжение и канализация

Храните дома запас питьевой воды дома, если ваше водоснабжение зависит от электричества.

  • Убедитесь, что у вас есть запас питьевой воды как минимум на один день (3 литра на человека в сутки). Подумайте, где вы могли бы добыть дополнительную питьевую воду в случае необходимости. Найти ближайший природный источник воды можно здесь.

  • Если вы набираете воду из природного источника, включая талый снег, кипятите её на сильном огне в течение 10 минут или используйте методы очистки воды, такие как фильтры или таблетки.

  • Следите за объявлениями местных самоуправлений о подаче воды жителям.

  • Помните, что во время отключения электроэнергии канализационные системы также могут перестать работать, что может привести к затоплениям, загрязнению и распространению заболеваний. В качестве альтернативы можно использовать мусорные пакеты, размещённые в унитазе, или портативные/сухие туалеты.

Отопление

Если ваше домашнее отопление зависит от электричества, продумайте альтернативные варианты.

  • Если у вас есть печь, камин или дровяная плита, убедитесь, что они в хорошем состоянии, и используйте их ответственно, соблюдая правила пожарной безопасности.

  • Если таких вариантов нет, сосредоточьтесь на обогреве только одной комнаты. Закройте двери, окна и вентиляционные отверстия, а также заделайте щели, через которые может уходить тепло.

  • При использовании альтернативных обогревательных устройств, таких как газовые обогреватели, строго соблюдайте инструкции по эксплуатации и правила пожарной безопасности.

  • Если у вас есть генератор, убедитесь в его исправности и наличии достаточного количества топлива. Найти информацию об аварийных заправочных станциях можно здесь.

Если дома становится слишком холодно, подумайте о том, чтобы переночевать у близких или обратитесь за помощью в местное самоуправление.

Домашние запасы

Держите дома запас еды, которую можно использовать даже без возможности готовить. Гриль, походная плита или портативная горелка могут помочь в приготовлении пищи - обязательно соблюдайте все правила пожарной безопасности!

  • Ваш продовольственный запас должен включать продукты, которые вы обычно употребляете, чтобы их можно было регулярно обновлять. Не забывайте про домашних животных!

  • Некоторая часть запасов должна быть легкой в приготовлении и иметь длительный срок хранения. Хорошими вариантами являются готовые к употреблению продукты, такие как консервы, крекеры, печенье, орехи и батончики мюсли.

  • Помните, что открытое пламя никогда нельзя оставлять без присмотра, так как при горении выделяются токсичные газы. Походные плиты, портативные горелки и уличные грили используйте только на открытом воздухе!

  • Убедитесь, что у вас дома есть фонарик или свечи (или другие альтернативные источники света). Также рекомендуется иметь запас батареек.

Связь и наличные деньги

Во время длительного отключения электроэнергии банкоматы и магазины могут перестать работать.

  • Держите немного наличных в кошельке, чтобы оплачивать покупки, если карточные платежи будут недоступны. Хорошо, если у каждого будет запас денег на неделю для покрытия основных расходов. Даже копилка может содержать достаточно средств для мелких покупок.

  • Убедитесь, что ваши внешние аккумуляторы (пауэрбанки) полностью заряжены! С их помощью вы сможете зарядить телефон, лампу, радио и другие важные устройства. Используйте их экономно и только при необходимости, чтобы продлить срок их работы.

  • Если связь и электричество недоступны, следите за ситуацией с помощью радиоприемника на батарейках или с ручным генератором. В качестве альтернативы можно использовать автомобильное радио - только держите бак вашего автомобиля заполненным как минимум наполовину. Помните, что правительство делится новостями на каналах ERR и в эфире Vikerraadio.

Что делать в случае отключения электроэнергии?

  • Выключите электрические приборы.

  • Используйте альтернативные решения для отопления дома, получения воды, приготовления пищи и получения информации. Чтобы сохранить тепло, по возможности оставайтесь вместе в одной комнате, держите двери и окна закрытыми.

  • Избегайте частого открытия холодильника и морозильника, чтобы продукты дольше оставались свежими.

  • Используйте устройства на аккумуляторах и батарейках, включая телефон, экономно и только при острой необходимости. Отключите на телефоне приложения, потребляющие много энергии.

  • Используйте альтернативные источники энергии (генератор, аккумуляторы, батарейки и др.) экономно и только при крайней необходимости, чтобы продлить их время службы.Если вы не можете обеспечить свою безопасность во время отключения электроэнергии, обратитесь за помощью в к своему местному самоуправлению.

Более подробные правила поведения в кризисных ситуациях смотрите здесь.

Еще больше новостей про отключение Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы можно прочитать ЗДЕСЬ.

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