Чипирование кошек и собак в Эстонии станет обязательным, создается единый регистр домашних питомцев

Обязательная установка микрочипа, то есть чипирование помогает гарантировать, что владельца животного можно будет идентифицировать с момента рождения животного до смерти. Данные о животных и владельцах целесообразно хранить в государственном регистре как по практическим соображениям, так и в целях защиты данных.

„В большинстве случаев бродячее животное можно идентифицировать только благодаря подкожному микрочипу, поэтому мы хотим сделать чипирование обязательным. Государственный регистр домашних животных, куда будут вноситься данные чипа, обеспечит доступность данных о животных и их владельцах уполномоченным лицам по всей Эстонии, но в то же время обеспечивает их надежную защиту“, — сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

„До сих пор регистры составлялись на основе данных отдельных самоуправлений, но животные административных границ не признают. Чем проще и быстрее будет установить владельца животного, тем меньше будет бездомных животных и споров о том, кто несет ответственность за животное“, — добавила она.

„В результате также будет создано четкое представление о домашних животных в стране, что поможет как планировать наблюдение, так и организовывать местные услуги. Создание регистра поможет сократить количество преступлений, связанных с животными, включая их кражу и перепродажу. Благодаря этому можно будет осуществлять превентивный мониторинг благополучия животных, например, в приютах для щенков. Кроме того, регистр поможет планировать общественное пространство в соответствии с потребностями жителей и их питомцев“, — сказала министр Хартман.

Вскоре любой, кто берет себе кошку, собаку или хорька, должен будет чипировать животное у ветеринара, который сразу же внесет чип в государственный регистр. Если владелец животного отдает или продает его, то есть происходит смена владельца, изменения в регистр вносит уже владелец животного. Данные о питомце и его владельце в случае их изменения должны быть обновлены.