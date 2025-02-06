ФОТО | Не только свободный выгул, но и зимний сад: в Эстонии открыли первую крупную ферму напольного содержания кур

Открытие фермы Kulli – значимый шаг в развитии эстонского производства яиц. Наша главная задача – обеспечивать потребителей продукцией высочайшего качества, одновременно уделяя особое внимание благополучию птиц. Новый курятник с зимним садом позволяет вывести систему напольного содержания птиц на новый уровень, создавая для кур более просторные и естественные условия, обеспечивая их свободу передвижения и защиту от внешних угроз“, – отметил председатель правления DAVA Foods Eesti Аллан Тохвер.

„Эта инвестиция играет важную роль в развитии эстонской пищевой промышленности, укрепляя местное производство. Мы гордимся тем, что вносим вклад в инновации и предлагаем потребителям яйца, произведенные в соответствии с высокими стандартами соблюдения принципов благополучия животных и экологической устойчивости. Согласно последним исследованиям, 82% продаваемых в Эстонии яиц поступают от кур, содержащихся в клетках, а половина всей продукции завозится из-за границы. Мы надеемся, что этот проект поможет увеличить долю эстонских яиц в потребительских корзинах, способствуя устойчивости и конкурентоспособности местного производства“, – отметил Тохвер.

„Это значимый шаг на пути к переходу на бесклеточное содержание кур. Я искренне рада этому событию, ведь одна из задач нашего министерства – обеспечить устойчивое развитие производства продуктов питания. Улучшение условий содержания животных играет в этом процессе важнейшую роль“, – подчеркнула министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

Яйца фермы Kulli вскоре поступят в продажу под маркой Kulli farmi munad. Первые куры прибудут на ферму во второй половине февраля.

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