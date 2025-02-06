Обзор энергетического рынка Эстонии: цены на электроэнергию снизились почти на треть по сравнению с прошлым годом?
По сравнению с декабрем средняя цена электроэнергии в Эстонии увеличилась в январе на 9,1% и составила 92,0 евро за мегаватт-час (9,2 цента за киловатт-час). По сравнению с январем прошлого года, когда цена на электроэнергию составляла 126,48 евро за мегаватт-час, в нынешнем году цена на электроэнергию была на 27,2%, или более чем на 30 евро, ниже. Основными факторами, влияющими на цены, стали по сравнению с предыдущим месяцем снижение производства ветровой энергии, обрыв электрокабеля Estlink 2, а также увеличение потребления, обусловленное холодной погодой и возросшей потребностью в отоплении.
В январе мы потребили исключительно большое количество ветровой энергии и рекордно низкое для зимы количество сланцевой энергии
Всего в январе в Эстонии было потреблено 785,7 ГВт·ч электроэнергии, из которых 456,6 ГВт·ч было произведено в Эстонии. Благодаря началу производства ветропарком Сопи-Тоотси ветроэнергетика покрыла 22,6% потребления Эстонии (в январе 2024 года — 13,5%), а сланцевая — 22,5% (в январе 2024 года — 34,7%). Как и в предыдущем году, 41,9% спроса на электроэнергию было покрыто за счет импорта. Доля других источников производства после импорта, горючего сланца и ветроэнергетики была весьма незначительной.
Часы пиковых и низких цен по сравнению с прошлым годом не изменились
В январе прошлого года самые „дорогие“ по сравнению со средней ценой за месяц часы приходились на утреннее время с 07:00 до 09:00 и на вторую половину дня с 15:00 до 18:00. В эти часы ранее упомянутые утренние почасовые тарифы были примерно на 28% выше среднемесячных, а вечерние — примерно на 44% выше. Самые дешевые часы пришлись на промежуток с 23:00 до 04:00, когда цены были в среднем на 44% ниже среднемесячной цены.
В январе 2025 года приведенные выше исторические средние значения существенных изменений не претерпели: самые дорогие и самые дешевые часы пришлись на те же промежутки времени: в утренние часы (07:00–09:00) цены были на 37,0% выше среднемесячной цены, в вечерние часы пикового потребления (15:00–18:00) — почти на 44,1% выше. Самая низкая цена на электроэнергию и в январе наблюдалась с 23:00 до 04:00, когда цены были на 54,9% ниже среднемесячной цены (см. на чертеже).
Как управлять потреблением в феврале?
В феврале ожидается динамика цен, аналогичная январской. Средние показатели за предыдущие годы указывают на то, что самые дорогие часы снова можно ожидать в двух промежутках времени: утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 16:00 до 18:00. В феврале 2024 года стоимость электроэнергии в утренние часы в среднем была на 26,4% выше среднемесячной цены, а в вечерние часы — до 33,6% выше.
Более дешевые часы вновь можно ожидать с 23:00 до 4:00. В 2024 году цены в этом временном промежутке держались на уровне 33,3% ниже среднемесячной цены. Например, если среднемесячная цена на электроэнергию в феврале составит 100 евро за мегаватт-час, то цена в указанные ранее вечерние часы достигнет в среднем 133,6 евро за мегаватт-час, то есть будет на 33,6 евро выше. Исторические тенденции не гарантируют будущего, но они дают четкий ориентир для разумного потребления.
Цены на электроэнергию в странах Балтии оставались равными, снижение цены было обусловлено ростом производства возобновляемой энергии
Цены на электроэнергию в странах Балтии в январе держались на том же уровне, что и в Эстонии. Средняя цена на электроэнергию в Латвии в январе 2024 года составила 91,9 евро за мегаватт-час, что на 0,1 евро меньше, чем в Эстонии. В Литве средняя цена на электроэнергию составила 89,4 евро за мегаватт-час, что на 2,6 евро ниже, чем в Эстонии. Ценовые различия возникли в основном вследствие разного техобслуживания электроподключений.
В странах Балтии также заметен скачкообразный рост ветроэнергетики: в январе в странах Балтии ветроэнергии было произведено больше, чем в любом предыдущем году. В январе в Эстонии ветряками было произведено 178,2 гигаватт-часа энергии, что на 46,1% больше, чем годом ранее. Литва произвела даже 429,6 гигаватт-часа ветроэнергии, что на 14,5% больше, чем в 2024 году. В Латвии производство ветроэнергии было более скромным, составив 29,7 гигаватт-часа, что на 14,7% меньше, чем годом ранее. Однако низкий уровень производства ветроэнергии был компенсирован очень высоким уровнем производства гидроэнергии, которая в январе покрыла целых 52,6% от общего потребления Латвии.
Из-за холодной погоды в Европе повысились цены на газ и на углеродные квоты
Если в начале января цена на газ держалась на уровне 46,1 евро за мегаватт-час, а более теплая погода в Европе предвещала снижение спроса на отопление, то к концу января цена на газ достигла уровня 50,4 евро за мегаватт-час. На рост цен оказали влияние главным образом более холодная погода и снижение производства ветроэнергии в Европе, что привело к увеличению спроса на продукцию газовых электростанций. Спрос на отопление увеличился как в домохозяйствах, так и в промышленности, что подстегнуло рост цен еще больше.
Хотя запасы газа оставались стабильными, уровень заполненности газохранилищ снижался быстрее обычного. В середине января загрузка газохранилищ в Северо-Западной Европе прогнозировалась на уровне 63%, однако из-за быстрого снижения температуры к концу января объем газа упал до уровня 46%. Быстрое уменьшение объемов пока не считается существенным индикатором риска, но оно вызывает спекулятивные вопросы о том, как Европа будет восполнять свои запасы летом.
Цена европейских углеродных квот в начале месяца была на уровне 73,8 евро за тонну. Благодаря более мягкой погоде спрос на квоты оставался, скорее, невысоким. В течение января цены увеличивались, и к концу месяца цена составляла 81,8 евро за тонну. Основной причиной повышения цен стали более высокие цены на электроэнергию в Германии, что заставило промышленные предприятия закупить больше квот на выбросы углерода, а это, в свою очередь, привело к росту цен. Кроме того, на цену повлияла отмена Польшей аукциона по продаже углеродных квот, что привело к сокращению предложения квот на выбросы углерода. Более холодная погода в Центральной Европе, которая сделала производство более углеродоемким, также подстегнула рост цен, поскольку это привело к увеличению спроса на квоты.
Учитывая, что квоты на выбросы углерода не менялись в унисон с ценами на электроэнергию и газ, есть основания полагать, что росту цен на протяжении всего января также способствовали торговцы, или т. н. торговля квотами. В январе инвестиционные фонды увеличили свои доли до 53 тонн квот, что является самым большим показателем с 2021 года. Начало февраля покажет, сохранится ли спекулятивный рост цен или произойдет их коррекция на основе реальности, т. е. политики и промышленной продукции.
Карл Йоозеп Рандвеэр, аналитик торговли энергией Eesti Energia
Обзор рынка составлен Eesti Energia на основе наиболее актуальных имеющихся на данный момент знаний. Предоставленная информация основывается на общедоступных данных. Обзор рынка представлен в качестве информационного материала, а не в качестве обещания, предложения или официального прогноза Eesti Energia. В связи с быстрыми изменениями регулирования рынка электроэнергии обзор рынка или содержащаяся в нем информация не являются окончательными и могут не соответствовать возникающим в будущем ситуациям. Eesti Energia не несет ответственности за расходы или ущербы, которые могут возникнуть в связи с использованием приведенной информации.
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