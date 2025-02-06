Обзор энергетического рынка Эстонии: цены на электроэнергию снизились почти на треть по сравнению с прошлым годом?

В феврале ожидается динамика цен, аналогичная январской. Средние показатели за предыдущие годы указывают на то, что самые дорогие часы снова можно ожидать в двух промежутках времени: утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 16:00 до 18:00. В феврале 2024 года стоимость электроэнергии в утренние часы в среднем была на 26,4% выше среднемесячной цены, а в вечерние часы — до 33,6% выше.

В январе 2025 года приведенные выше исторические средние значения существенных изменений не претерпели: самые дорогие и самые дешевые часы пришлись на те же промежутки времени: в утренние часы (07:00–09:00) цены были на 37,0% выше среднемесячной цены, в вечерние часы пикового потребления (15:00–18:00) — почти на 44,1% выше. Самая низкая цена на электроэнергию и в январе наблюдалась с 23:00 до 04:00, когда цены были на 54,9% ниже среднемесячной цены (см. на чертеже).

В январе прошлого года самые „дорогие“ по сравнению со средней ценой за месяц часы приходились на утреннее время с 07:00 до 09:00 и на вторую половину дня с 15:00 до 18:00. В эти часы ранее упомянутые утренние почасовые тарифы были примерно на 28% выше среднемесячных, а вечерние — примерно на 44% выше. Самые дешевые часы пришлись на промежуток с 23:00 до 04:00, когда цены были в среднем на 44% ниже среднемесячной цены.

Всего в январе в Эстонии было потреблено 785,7 ГВт·ч электроэнергии, из которых 456,6 ГВт·ч было произведено в Эстонии. Благодаря началу производства ветропарком Сопи-Тоотси ветроэнергетика покрыла 22,6% потребления Эстонии (в январе 2024 года — 13,5%), а сланцевая — 22,5% (в январе 2024 года — 34,7%). Как и в предыдущем году, 41,9% спроса на электроэнергию было покрыто за счет импорта. Доля других источников производства после импорта, горючего сланца и ветроэнергетики была весьма незначительной.

Более дешевые часы вновь можно ожидать с 23:00 до 4:00. В 2024 году цены в этом временном промежутке держались на уровне 33,3% ниже среднемесячной цены. Например, если среднемесячная цена на электроэнергию в феврале составит 100 евро за мегаватт-час, то цена в указанные ранее вечерние часы достигнет в среднем 133,6 евро за мегаватт-час, то есть будет на 33,6 евро выше. Исторические тенденции не гарантируют будущего, но они дают четкий ориентир для разумного потребления.

Цены на электроэнергию в странах Балтии оставались равными, снижение цены было обусловлено ростом производства возобновляемой энергии

Цены на электроэнергию в странах Балтии в январе держались на том же уровне, что и в Эстонии. Средняя цена на электроэнергию в Латвии в январе 2024 года составила 91,9 евро за мегаватт-час, что на 0,1 евро меньше, чем в Эстонии. В Литве средняя цена на электроэнергию составила 89,4 евро за мегаватт-час, что на 2,6 евро ниже, чем в Эстонии. Ценовые различия возникли в основном вследствие ​​разного техобслуживания электроподключений.

В странах Балтии также заметен скачкообразный рост ветроэнергетики: в январе в странах Балтии ветроэнергии было произведено больше, чем в любом предыдущем году. В январе в Эстонии ветряками было произведено 178,2 гигаватт-часа энергии, что на 46,1% больше, чем годом ранее. Литва произвела даже 429,6 гигаватт-часа ветроэнергии, что на 14,5% больше, чем в 2024 году. В Латвии производство ветроэнергии было более скромным, составив 29,7 гигаватт-часа, что на 14,7% меньше, чем годом ранее. Однако низкий уровень производства ветроэнергии был компенсирован очень высоким уровнем производства гидроэнергии, которая в январе покрыла целых 52,6% от общего потребления Латвии.

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