Осторожно! Мошенники рассылают сообщения от имени EuroPark

В сообщении от имени EuroPark людей просят оплатить штраф за парковку, но на самом деле эти сообщения отправляются киберпреступниками с целью получить доступ к банковским и личным данным людей.

EuroPark просит получателей не отвечать на сообщения и не открывать содержащиеся в них ссылки. Компания напоминает, что сами они не рассылают своим клиентам уведомления в таком виде — все официальные уведомления всегда отправляются клиентам с домена, заканчивающегося на europark.EE.

EuroPark заверяет, что утечки данных клиентов не происходило. Компания уведомила об этом Департамент государственных инфосистем и Департамент полиции и погранохраны.

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