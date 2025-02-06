Экономика
06.02.2025, 14:25

Осторожно! Мошенники рассылают сообщения от имени EuroPark

 
Парковка EuroPark
Парковка EuroPark
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

EuroPark сообщает, что на мобильные телефоны людей поступило большое количество мошеннических сообщений.

В сообщении от имени EuroPark людей просят оплатить штраф за парковку, но на самом деле эти сообщения отправляются киберпреступниками с целью получить доступ к банковским и личным данным людей.

EuroPark просит получателей не отвечать на сообщения и не открывать содержащиеся в них ссылки. Компания напоминает, что сами они не рассылают своим клиентам уведомления в таком виде — все официальные уведомления всегда отправляются клиентам с домена, заканчивающегося на europark.EE.

Скриншот

EuroPark заверяет, что утечки данных клиентов не происходило. Компания уведомила об этом Департамент государственных инфосистем и Департамент полиции и погранохраны.

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