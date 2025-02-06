Компания Inter Cars открыла десятый торговый филиал в Эстонии

„Мы планировали расширение в Вильянди еще в 2019-м году, но пандемия COVID-19 тогда затормозила эти планы. Вильянди — важный транспортный узел в Южной Эстонии, и открытие здесь представительства для нас вполне логичный шаг, который упрощает логистику и сокращает сроки поставок“, — сказал генеральный директор Inter Cars Eesti OÜ Вадим Шкатов. „Из нового офиса мы будем обслуживать клиентов не только в Вильяндимаа, но и в Валгамаа, а также частично Ярвамаа и Тартумаа“.

Руководитель филиала Inter Cars в Вильянди Тоомас Пент подчеркнул, что еще до открытия представительства у компании уже была клиентская база в Вильяндимаа. „Промышленным и ремонтным предприятиям запчасти требуются срочно. Поскольку наиболее распространённые товары теперь доступны на местном складе, мы можем доставить заказ уже на следующий день до обеда“, — отметил Пент. „Получение товара станет намного удобнее, особенно для ремонтных мастерских в небольших населенных пунктах, а клиенты, работающие в радиусе нескольких десятков километров, зачастую приезжают за запчастями сами“.

Компания Inter Cars инвестировала 200 000 евро в склад запчастей в филиале в Вильянди, чтобы обеспечить наличие наиболее востребованных товаров, таких как шины, масла, аккумуляторы, автозапчасти и т. д. Всего в офисе и на складе в Вильянди работают шесть человек.

Помимо поставок запасных частей, Inter Cars также тесно сотрудничает с профессиональными училищами, в том числе с Вильяндиским центром профессионального обучения, обеспечивая их запчастями, необходимыми для учебы.

По словам руководителя компании Вадима Шкатова, более масштабная цель Inter Cars заключается в постепенном увеличении своей доли рынка в Эстонии и в конечном счете присутствии во всех уездах Эстонии. На сегодняшний день Inter Cars открыла в Эстонии в общей сложности десять представительств, расположенных в Таллинне, Тарту, Нарве, Йыхви, Пярну, Раквере, Пайде, Юри и Вильянди.

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