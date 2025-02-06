Надо ли Евросоюзу бояться Трампа? Канада и Мексика отделались легким испугом
Поздно вечером в понедельник, 3 февраля, громко разрекламированное наступление президента США Дональда Трампа на ближайших соседей Америки завершилось ничем. Введение 25-процентных пошлин на мексиканские и канадские товары было отложено на месяц. Мексика добилась начала переговоров и отсрочки, фактически без экономических уступок. Канаде не пришлось ничего делать - Трампу понравился ее план по усилению охраны границы, объявленный в декабре прошлого года. Договориться с Китаем Трампу будет сложнее. Теперь он грозит пошлинами Евросоюзу. Насколько серьезны его угрозы, разбирался Delfi.lv.
Мексика пообещала США послать на границу для борьбы с наркотрафиком 10 тысяч национальных гвардейцев. Протяженность границы между двумя странами - 3145 километров. Плотность охраны - 3,17 национального гвардейца на километр - вряд ли позволит перекрыть наркотрафик и эффективно бороться с нелегальной миграцией. Предыдущие военизированные усилия Мексики по борьбе с наркоторговлей за последние 30 лет ни к чему не привели.