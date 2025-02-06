В Нарвском замке состоятся все экскурсии 8-9 февраля, даже если отключится электричество

„Нарвский музей надеется, что все пройдет гладко, поэтому оба его филиала – Нарвский замок и Художественная галерея будут открыты в штатном режиме зимнего расписания, то есть в субботу с 10:00 до 18:00 и в воскресенье c 10:00 до 16:00“, - прокомментировала ожидание кризисной ситуации руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова.

В случае отключения электричества на 72 часа в музее запустят генератор, который предварительно уже протестировали. Его работа позволит поддержать все самые главные системы музея в активном состоянии – работу охранных и пожарных систем, а также работу серверов.

„И хотя в таком случае в замке не будет работать мультимедийная часть экспозиции и привычное освещение, у тех наших посетителей, кто уже забронировал групповой визит, будет возможность прочувствовать особую атмосферу средневекового замка в его почти аутентичном виде, - добавила руководитель музея. - Об этом группы наши предупреждены и, судя по тому, что от экскурсии не отказались, готовы к этим особым впечатлениям и небольшому приключению“.

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