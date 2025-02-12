ПОДКАСТ | Вице-мэр: националистичная часть общества против, чтобы русскоязычные и эстоноязычные дети учились вместе

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин подвел итоги полугода перехода на эстоноязычное обучение. „Из удачных результатов: мы завербовали новых работников сферы образования. Что не получилось: не все эти учителя обладают методикой преподавания в классах погружения для иноязычных детей. В школах, где эта методика уже использовалась 20 лет, там все проходит хорошо. Главная проблема, это нехватка учителей, которые умеют эту методику внедрять в обучение“, - ответил он в подкасте „Вопросы“.

„У нас есть обзор ситуации по каждой школе, - продолжил Яшин. - Самые острые вопросы в 4-х классах школ, где раньше методику погружения не использовали. У детей уходит очень много времени, чтобы внедриться в процесс, начать понимать, что происходит“.

На вопрос, говорят ли первоклассники уже на эстонском языке, Яшин ответил, что базовый уровень более или менее у них имеется. „Поприветствовать, сказать, какой день, месяц. Дети это уже могут. Сложнее в четвертом классе, где преподают природоведение, говорят про экосистему, солнечную систему. Там сначала изучают язык, а потом переходят к предмету“.

По словам вице-мэра, родителей можно поделить на три группы: 1) Негативно относятся к реформе, так как у ребенка не получается учиться на эстонском. 2) Верят в реформу, но переживают за качество образования. Стараются помочь дома, но это медвежья услуга - учить тот же материал на русском языке еще раз. По методике, термины нужно сразу учить на эстонском языке. 3) Позитивно относятся к переходу, помогают учителям и детям.

Таллинн запустил пилотный проект: в школах перехода в этом году откроют первые классы для детей, которые знают эстонский язык на уровне родного. Таким образом дети с разным родным языком перемешаются в одной школе, о чем давно мечтают в Eesti 200. „В детских садах уже перемешиваются русскоязычные или эстоноязычные дети. Родители не смотрят на то, что раньше это был русскоязычный детский сад“, - отмечает Яшин.