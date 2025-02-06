ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях(21)
Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр образования и науки Кристина Каллас и министр культуры Хейди Пурга.
Михал начал с того, что поздравил тех, кто удостоился в этом году государственных наград. По его словам, это очень достойный список. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
Далее Михал рассказал о первом в истории Европы саммите по вопросам обороны, который прошел на днях в Брюсселе. „В Эстонии не принято быть оптимистами, но все же — саммит прошел лучше, чем ожидалось. Практически все европейские страны, участвовавшие в обсуждении, высказали мнение, что необходимо увеличить расходы на оборону“, — отметил премьер. Был предпринят ряд инициатив, которые нашли свое воплощение в „Белой книге“. На основании этого документа можно принимать решения. Первый обзор книги состоится в марте-июне на заседании Совета ЕС, и тогда можно будет принять более точные решения.
„Россия не изменила свои цели, и пока она их не изменила, мы должны быть готовы защищать себя“, — подчеркнул премьер-министр.
Он отметил, что дела в экономике стали идти в гору: довольно быстро снижается Euribor, рост индекса потребительских цен замедлился, ВВП стабилен или растет, объемы розничной торговли также потихоньку увеличиваются.
На кабинетном заседании правительство в преддверии Дня независимости Эстонии утвердило лауреатов государственных премий, утвердило позиции Эстонии по вопросу увеличения устойчивости европейской сферы безопасности к кризисам, обсудило вопросы, связанные с возобновляемой энергией.
Говоря о последнем пункте, Каллас сказала, что в данном вопросе правительство при формировании своей позиции исходило прежде всего из вопроса цены, а для того, чтобы в Эстонии цены на энергию были конкурентоспособными, ее необходимо производить из возобновляемых источников. Производство не должно загрязнять нашу страну и негативно влиять на здоровье людей. Важным вопросом является независимость производства, у нас должно быть достаточное количество управляемых мощностей, возможность сохранения энергии. „Это нужно для того, чтобы у нас была конкурентоспособная цена даже если ветер не дует. Мы приняли решения. Самое худшее, что может произойти в энергетике — это бесконечная неопределенность. Результаты этого мы наблюдаем в течение десяти лет. Сейчас мы платим высокую цену за электричество потому, что десять лет назад не смогли принять эти решения“.
Сиккут добавила, что сланцевая энергетика является самым загрязняющим видом производства энергии в Европе и этот ущерб в таком объеме мы нести больше не хотим. Все виды производства энергии из возобновляемых источников оказывают на окружающую среду и здоровье меньшее влияние.
„В Эстонии установлены стандарты шума, чтобы ветряные электростанции не наносили вреда здоровью. Уровень шума ветряных мельниц низкий, и чем больше расстояние, тем тише звук. Помимо создания контекста в сравнении с горючим сланцем, нужно посмотреть на окружающую среду, в которой мы живем в настоящее время. Для многих людей из Таллинна и Тарту уровень шума выше, чем вблизи любого ветрогенератора. К Яанову дню мы обновим нормативы по уровню шума, чтобы новые ограничения соответствовали последним данным и чтобы при соблюдении этих ограничений не возникало никаких негативных последствий для здоровья“, — рассказала министр.
Министр Пурга сообщила, что на премии в сфере культуры и спорта в этом году претендовало 112 кандидатов. Премии за дело жизни (64 000 евро) получат три лауреата из сферы культуры и два из сферы спорта, размер годовой премий составляет 9600 евро (по пять и шесть лауреатов соответственно).
Смотрите запись (на эстонском языке)!