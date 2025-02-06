ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

Михал начал с того, что поздравил тех, кто удостоился в этом году государственных наград. По его словам, это очень достойный список. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

Далее Михал рассказал о первом в истории Европы саммите по вопросам обороны, который прошел на днях в Брюсселе. „В Эстонии не принято быть оптимистами, но все же — саммит прошел лучше, чем ожидалось. Практически все европейские страны, участвовавшие в обсуждении, высказали мнение, что необходимо увеличить расходы на оборону“, — отметил премьер. Было предпринято ряд инициатив, которые нашли свое воплощение в „Белой книге“. На основании этого документа можно принимать решения. Первый обзор книги состоится в марте-июне на заседании Совета ЕС, и тогда можно будет принять более точные решения.

„Россия не изменила свои цели, и пока она их не изменила, мы должны быть готовы защищать себя“, — подчеркнул премьер-министр.

Михал отметил, что дела в экономике стали идти в гору: довольно быстро снижается еврибор, рост индекса потребительских цен замедлился, ВВП стабилен или растет, объемы розничной торговли также потихоньку увеличиваются.

На кабинетном заседании правительство в преддверии Дня независимости Эстонии утвердило лауреатов государственных премий, утвердило позиции Эстонии по вопросу увеличения устойчивости европейской сферы безопасности к кризисам, обсудило вопросы, связанные с возобновляемой энергией.