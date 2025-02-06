Новая возможность сохранить свои финансы? Банк запускает в Эстонии систему микроинвестирования

После активации микроинвестирования сумма покупки округляется до следующего полного евро при каждой оплате карточкой, а разница зачисляется на счёт клиента в виде бронирования. Раз в неделю эта сумма автоматически инвестируется в выбранный клиентом фонд Swedbank Robur. Ассортимент фондов охватывает основные регионы, сектора и классы активов в мире.

Небольшие инвестиции могут приносить неплохие результаты

Цель Swedbank – предложить возможность начать инвестировать с небольших сумм. Это решение идеально для тех, кто не имеет опыта инвестирования или боится вкладывать большие суммы.

Расчёты показывают, что благодаря силе сложных процентов даже небольшие инвестиции могут значительно вырасти со временем. Если в среднем за неделю накапливается 4,50 евро, то в год это составит 234 евро. Если инвестировать эту сумму сейчас и предположить, что инвестиции принесут среднюю доходность фондовых рынков в долгосрочной перспективе (7%), то за десять лет она вырастет до 3386 евро, а за 30 лет превысит 20 000 евро. Важно подчеркнуть, что прошлые показатели фондовых рынков не гарантируют их будущих результатов.

В настоящее время на эстонском рынке действуют 19 фондов Swedbank Robur, которые позволяют инвестировать очень небольшие суммы. Фонды Robur – одно из самых популярных инвестиционных решений Swedbank.

По словам руководителя сферы инвестирования Swedbank Кади Тынисмаа, интерес к инвестированию среди жителей Эстонии стремительно растёт: „Мы видим, что инвестирование в финансовые рынки становится всё более популярным, например, объём портфеля фондов Swedbank Robur в прошлом году увеличился почти вдвое. В то же время, согласно опросам, многие люди всё ещё думают, что для инвестирования нужны большие суммы денег, или считают, что им не хватает опыта. Микроинвестирование – это способ начать инвестировать и продолжать небольшими ежедневными шагами. Популярное решение Swedbank Накопитель имеет аналогичную функцию. Это подтверждает, что спрос на такие простые услуги есть“.