МНЕНИЕ | Правительство провалило коммуникацию по автоналогу с населением, доверие жителей Эстонии подорвано
На протяжении всего прошлого года жителям многое было непонятно, постоянно появлялись различные калькуляторы, которые позволяли подсчитать стоимость ежегодного налога, а также стоимости первичной регистрации. И здесь мы подходим к вопросу, а справилось ли государство с коммуникацией и презентации нового налога для жителей страны? — пишет специалист по рекламе и маркетингу Константин Бурый.
Итак, эстоноземельцы уже начали получать извещения от Налогово-таможенного департамента Эстонии о необходимости в скором времени оплатить ежегодный автомобильный налог, а те, кто в январе приобрели автомобиль, уже столкнулись и с необходимостью оплаты регистрационного взноса. Рассмотрим, стало ли людям понятно, как устроена схема автоналога, насколько доходчиво государство провело кампанию по информированию населения о данном, без сомнения очень важном, изменении, которое коснется очень многих жителей Эстонии.
Идея внедрения автомобильного налога для Эстонии не нова, в 2017 году Министерство экономики и коммуникаций Эстонии представило более конкретные предложения по внедрению налога на автомобили, что тогда вызвало большой общественный резонанс. На протяжении всего этого времени шли вялотекущие обсуждения и дискуссии, однако до конкретных шагов так никто и не дошел.
Все изменилось совсем недавно: 18 января 2024 года правительство одобрило законопроект, предусматривающий ежегодный налог на транспортные средства и единовременный сбор за первую регистрацию автомобиля в дорожном регистре. 9 августа 2024 Президент Алар Карис провозгласил Закон о налоге на моторные транспортные средства и поправки к Закону о подоходном налоге. Новый закон вводит ежегодный налог для владельцев зарегистрированных автомобилей и плату за регистрацию при внесении легковых автомобилей и грузовиков в регистр.
Мы знаем, что реакция эстоноземельцев была крайне неоднозначной, особенно больно это ударило по жителям сельской местности, ведь если городской житель еще может продумать свою логистику без использования автомобиля (хотя с сегодняшним темпом жизни, задачами, кружками для детей и прочей сложной логистикой отказ от личного автомобиля может оказаться сложной задачей), то для сельского жителя автомобиль — это больше, чем средство передвижения.
На протяжении прошлого года жителям многое было непонятно, постоянно появлялись различные калькуляторы, которые позволяли подсчитать стоимость ежегодного налога, а также стоимость первичной регистрации. И здесь мы подходим к вопросу, а справилось ли государство с коммуникацией и презентацией нового налога для жителей страны?
Здесь мы сразу видим несколько узких мест, где государство и его коммуникация могла бы быть лучше.
Появление каждого нового калькулятора, будь то представленного государством или какой-то частной компанией, вводило людей в заблуждение, ведь разные калькуляторы могли показывать людям разные суммы за один и тот же автомобиль, что вызывало кривотолки среди жителей.
Далее, недостаточное внимание к деталям:
на кого распространяется автомобильный налог
как будет происходить поддержка социально-чувствительных групп
регулирование рынка поддержанных автомобилей
Не хватило адресной коммуникации: семьи с низкими доходами, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями не получили полноценной информации, учитывая появление для них новой финансовой нагрузки. Это способствовало появлению чувства неопределенности и недоверия.
Коммуникация бывшего министра финансов Марта Вырклаэва также не всегда была понятной и четкой. Риторика была скорее такой, что мы сейчас расхлебываем последствия прошлых правительств, что еще больше укрепило в людях убеждение того, что вопрос вовсе не в борьбе за экологию, а в способе закрыть брешь в бюджете государства. Такая недостаточная связь между экологической повесткой и внедрением автомобильного налога аналогично не пошла на пользу популярности правительства.
Характерен и еще один факт — многие рассчитывали на то, что раз мы имеем дело с автомобильным налогом, то эти средства как раз и пойдут на улучшение инфраструктуры страны, будут ремонтироваться имеющиеся дороги и строиться новые, однако, это не совсем так. Например, в 2025 году в Эстонии планируется отремонтировать около 90 километров государственных дорог. Это значительно меньше необходимого объема, который оценивается в более чем 200 километров ежегодно для поддержания дорожной сети в удовлетворительном состоянии. Это лишний раз указывает на то, что на ремонт и строительство дорог, возможно, и пойдет часть этих налогов, но не львиная их доля.
Не будем забывать, что у всех крепко засели в памяти и слова бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, когда в здании парламента она сказала, что „налоги не вырастут“, а по факту выросли не только текущие налоги, но и появились новые.
В итоге, не самая эффективная коммуникация, отсутствие качественного диалога с оппонентами и населением сделало период подготовки к внедрению автомобильного налога еще более нервным.
Суммируя вышесказанное, можно сказать, что коммуникация со стороны государства была на троечку, и без сомнения есть места, которые требовали больше внимания и информированности населения.
Коммуникация не должна заканчиваться на моменте внедрения налога, наоборот, государство с 2025 года должно делиться и собирать обратную связь, ведь когда коммуникация структурирована и ориентирована на гражданские нужды — она воспринимается совершенно иначе.
Так, за более точной информацией об автомобильном налоге для автомобиля, находящегося в лизинге, необходимо было обращаться в банк, где на все имеющиеся и вновь возникающие вопросы тоже не смогли ответить сразу, потому что и сами не обладали полной картиной.
При внедрении нового налога, который коснется 86% населения страны, нужно больше конкретики. Нет необходимости показывать сырые версии калькуляторов, нужно делать больше рассылок и информировать наиболее уязвимые слои населения, проводить больше дискуссий на разных фокус-группах, чтобы сделать внедрение налога более прозрачным и понятным для всех.
Коммуникация не должна заканчиваться на моменте внедрения налога, наоборот, государство с 2025 года должно делиться и собирать обратную связь, ведь когда коммуникация структурирована и ориентирована на гражданские нужды — она воспринимается совершенно иначе.
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