МНЕНИЕ | Правительство провалило коммуникацию по автоналогу с населением, доверие жителей Эстонии подорвано

На протяжении прошлого года жителям многое было непонятно, постоянно появлялись различные калькуляторы, которые позволяли подсчитать стоимость ежегодного налога, а также стоимость первичной регистрации. И здесь мы подходим к вопросу, а справилось ли государство с коммуникацией и презентацией нового налога для жителей страны?

Мы знаем, что реакция эстоноземельцев была крайне неоднозначной, особенно больно это ударило по жителям сельской местности, ведь если городской житель еще может продумать свою логистику без использования автомобиля (хотя с сегодняшним темпом жизни, задачами, кружками для детей и прочей сложной логистикой отказ от личного автомобиля может оказаться сложной задачей), то для сельского жителя автомобиль — это больше, чем средство передвижения.

Все изменилось совсем недавно: 18 января 2024 года правительство одобрило законопроект, предусматривающий ежегодный налог на транспортные средства и единовременный сбор за первую регистрацию автомобиля в дорожном регистре. 9 августа 2024 Президент Алар Карис провозгласил Закон о налоге на моторные транспортные средства и поправки к Закону о подоходном налоге. Новый закон вводит ежегодный налог для владельцев зарегистрированных автомобилей и плату за регистрацию при внесении легковых автомобилей и грузовиков в регистр.

Идея внедрения автомобильного налога для Эстонии не нова, в 2017 году Министерство экономики и коммуникаций Эстонии представило более конкретные предложения по внедрению налога на автомобили, что тогда вызвало большой общественный резонанс. На протяжении всего этого времени шли вялотекущие обсуждения и дискуссии, однако до конкретных шагов так никто и не дошел.

Итак, эстоноземельцы уже начали получать извещения от Налогово-таможенного департамента Эстонии о необходимости в скором времени оплатить ежегодный автомобильный налог, а те, кто в январе приобрели автомобиль, уже столкнулись и с необходимостью оплаты регистрационного взноса. Рассмотрим, стало ли людям понятно, как устроена схема автоналога , насколько доходчиво государство провело кампанию по информированию населения о данном, без сомнения очень важном, изменении, которое коснется очень многих жителей Эстонии.

Здесь мы сразу видим несколько узких мест, где государство и его коммуникация могла бы быть лучше.

Появление каждого нового калькулятора, будь то представленного государством или какой-то частной компанией, вводило людей в заблуждение, ведь разные калькуляторы могли показывать людям разные суммы за один и тот же автомобиль, что вызывало кривотолки среди жителей.

Далее, недостаточное внимание к деталям:

на кого распространяется автомобильный налог

как будет происходить поддержка социально-чувствительных групп

регулирование рынка поддержанных автомобилей

Не хватило адресной коммуникации: семьи с низкими доходами, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями не получили полноценной информации, учитывая появление для них новой финансовой нагрузки. Это способствовало появлению чувства неопределенности и недоверия.

Коммуникация бывшего министра финансов Марта Вырклаэва также не всегда была понятной и четкой. Риторика была скорее такой, что мы сейчас расхлебываем последствия прошлых правительств, что еще больше укрепило в людях убеждение того, что вопрос вовсе не в борьбе за экологию, а в способе закрыть брешь в бюджете государства. Такая недостаточная связь между экологической повесткой и внедрением автомобильного налога аналогично не пошла на пользу популярности правительства.

Характерен и еще один факт — многие рассчитывали на то, что раз мы имеем дело с автомобильным налогом, то эти средства как раз и пойдут на улучшение инфраструктуры страны, будут ремонтироваться имеющиеся дороги и строиться новые, однако, это не совсем так. Например, в 2025 году в Эстонии планируется отремонтировать около 90 километров государственных дорог. Это значительно меньше необходимого объема, который оценивается в более чем 200 километров ежегодно для поддержания дорожной сети в удовлетворительном состоянии. Это лишний раз указывает на то, что на ремонт и строительство дорог, возможно, и пойдет часть этих налогов, но не львиная их доля.