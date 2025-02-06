В январе автомобильный рынок Эстонии упал более чем на 60%. Что произошло?

По оценке исполнительного директора представительств Toyota Elke Mustakivi и Mustamäe, Райдо Розенфельда, падение рынка было ожидаемым и прогнозируемым, поскольку в декабре наблюдался беспрецедентный рост. „Если смотреть только на Toyota, объемы регистрации снизились на 58,8%. Таким образом, падение было меньше среднего по рынку, а Toyota с долей рынка 26,1% осталась лидером в январе“.

Хотя январь традиционно является более спокойным месяцем, это, по словам Розенфельда, не оказывает значительного влияния на рынок автомобильных продаж в целом. „Стартовавшие в новом году торговые кампании компенсируют повышение цен, связанное с автомобильным налогом. Начавшиеся акции делают покупку нового автомобиля в конечном счете более выгодной для потребителя, чем раньше“, — оценивает Розенфельд.

Согласно январской статистике регистрации новых автомобилей (категории M1+N1) Департамента транспорта, гибридные автомобили остаются самыми популярными (338 регистраций), на втором месте бензиновые автомобили (313), на третьем – дизельные (248), а электромобили были зарегистрированы 95 раз.

Десять самых популярных моделей января: Toyota Corolla, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq, Toyota RAV4, Kia Sportage, Škoda Octavia, Volvo FH, Citroen Berlingo, Kia Ceed, Renault Clio.

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