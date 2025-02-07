„На вопросы учителя дети отвечают то на эстонском, то на русском“. Что показал мониторинг через полгода после старта реформы

На вопросы учителя отвечают попеременно — на эстонском и русском

Специалисты, которые проводили мониторинг, отметили, что на уроках дети смело говорят по-эстонски, при этом даже те, у кого знание языка было еще недостаточно хорошим. Учителя в основном общаются с детьми на эстонском языке и во время перемен, обогащая их словарный запас, и в спонтанных беседах. Однако были учителя, которые торопились пройти материал в срок. Тем не менее, было заметно и слышно, что дети понимали содержание урока и справлялись с быстрым темпом речи учителя.