Мониторинг среди учеников 4-х классов в Эстонии спустя полгода после начала реформы по переходу на эстонский язык обучения
Мониторинг среди учеников 4-х классов в Эстонии спустя полгода после начала реформы по переходу на эстонский язык обучения
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
07.02.2025, 07:00

„На вопросы учителя дети отвечают то на эстонском, то на русском“. Что показал мониторинг через полгода после старта реформы

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Спустя полгода после того, как образование стали полностью переводить на эстонский язык, в Таллинне прошел мониторинг всех муниципальных школ. В фокусе — первые и четвертые классы. В результате наблюдения оказалось, что в учебных заведениях ситуация сильно различается, а уровень владения эстонским языком как среди детей, так и учителей — неоднородный. Но есть и положительные выводы. С каким результатами мы подошли к середине учебного года? Подробности — в проекте RusDelfi „Трудности перехода“.

На вопросы учителя отвечают попеременно — на эстонском и русском

Специалисты, которые проводили мониторинг, отметили, что на уроках дети смело говорят по-эстонски, при этом даже те, у кого знание языка было еще недостаточно хорошим. Учителя в основном общаются с детьми на эстонском языке и во время перемен, обогащая их словарный запас, и в спонтанных беседах. Однако были учителя, которые торопились пройти материал в срок. Тем не менее, было заметно и слышно, что дети понимали содержание урока и справлялись с быстрым темпом речи учителя.

В некоторых школах дети отвечали на вопросы учителя попеременно на эстонском и русском языках. В других – отвечали по-эстонски, хотя между собой продолжали говорить по-русски.

Более слабые ученики чаще использовали русский язык, но их тут же направляли к правильной

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