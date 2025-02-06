Декларирование доходов начнется совсем скоро. Налоговый департамент выступил с напоминанием
Налогово-таможенный департамент (НТД) в преддверии периода декларирования доходов напоминает, что необходимо декларировать также доход, заработанный посредством платформы.
„В декларации обязательно нужно указать доход, полученный как через онлайн-среду, так и через социальные сети. Подоходный налог должны платить курьеры и поставщики услуг транспортных перевозок (услуга такси), а также, например, те, кто через платформы продаёт товары, и те, кто получает доход от аренды или сдачи внаём,“ – сказала Ауне Мария Марьяпуу, ведущий специалист отдела подоходного налога НТД.
Поскольку работа через платформы становится всё более популярной, НТД также уделяет всё больше внимания налогообложению доходов, полученных через них. С 2023 года операторы платформ обязаны предоставлять в НТД информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформе, а также о полученном ими доходе. Это позволяет НТД всё эффективнее проверять декларируемые данные.
На данный момент 169 операторов платформ, в том числе 20 эстонских платформ, представили в НТД данные о заработанных на платформах доходах. Представленные НТД данные касаются сделок, стороной которых является эстонское частное лицо или коммерческое объединение.
„Если оператор платформы уплатил налоги за работника и передал данные в НТД, то они отражаются в первой таблице декларации о доходах вместе с доходами от заработной платы. Если таблица предварительно не заполнена, это означает, что платформой не удержан подоходный налог с уплаченного вознаграждения. В этом случае человек должен сам внести полученный доход в декларацию“, – отметила Ауне Мария Марьяпуу.
Заполнить декларацию несложно. Во второй части таблицы 5.1, отражающей зарплату в декларации о доходах, следует указать вид дохода, данные плательщика и сумму дохода, полученного в течение года.
Необходимо декларировать также доход, полученный от оказания гостиничных услуг через платформы, с которых лицо, осуществляющее выплату, не удержало подоходный налог. Доход от оказания гостиничных услуг следует декларировать во второй части таблицы 5.4 с видом дохода „доход от аренды“. “Если оператор платформы представил данные в НТД, то таблица уже предварительно заполнена. Однако просим убедиться в правильности данных и при необходимости дополнить предварительно заполненные данные“, – подчеркнула Ауне Мария Марьяпуу.
Если доход, полученный через платформу, получен на предпринимательский счёт, то данные в декларации о доходах предварительно заполнены в таблице 7.2, и все налоги с этого дохода уже уплачены. Обязательно нужно перепроверить данные тем людям, которые получили доход через платформу и открыли предпринимательский счёт в середине года. Это означает, что доход, полученный в период, предшествующий использованию предпринимательского счёта, следует самим указать в декларации о доходах.
За последние годы количество пользователей предпринимательского счёта значительно увеличилось. Если в 2019 году активных предпринимательских счетов было 1092, то на конец 2024 года их было уже 18 309.
Подробнее о доходах, полученных через платформу, читайте на сайте НТД.