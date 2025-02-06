Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам соревноваться в женском спорте в США

Как сообщает ESPN, президент США Дональд Трамп подпишет указ, запрещающий участие в женских спортивных соревнованиях лицам, которым при рождении был присвоен мужской пол.

Этот шаг отражает новую политику администрации Трампа, согласно которой власти США признают исключительно биологический пол, определённый при рождении. В соответствии с этим, трансгендерные женщины будут направляться в мужские тюрьмы, а сотрудники государственных учреждений должны будут пользоваться туалетами, соответствующими их биологическому полу.

„Этот указ восстанавливает справедливость и защищает права спортсменок, которые посвятили свою жизнь достижению успехов в спорте“, — заявила член палаты представителей Нэнси Мейс.

Белый дом рассчитывает, что крупные спортивные организации, включая студенческую лигу NCAA, адаптируют свои регламенты в соответствии с новым президентским указом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен внедрить аналогичные ограничения на участие трансгендерных спортсменов и в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

„На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе моя администрация не будет безучастно наблюдать за тем, как мужчины соревнуются против женщин-спортсменок“, — цитируют его слова СМИ.

Трамп также подчеркнул, что его администрация намерена блокировать выдачу виз лицам, которые, по его мнению, „обманным путем пытаются въехать в США, выдавая себя за женщин-спортсменок“.

Перед подписанием указа президент США Дональд Трамп вновь утверждал, что две олимпийские чемпионки по боксу на Играх-2024 в Париже были мужчинами, которые совершили переход.

„Кто может забыть, как на прошлогодней Олимпиаде мужчина-боксер жестоко расправился с соперницей и украл у женщин золото?“ — сказал Трамп.

Однако CNN отмечает, что это заявление не соответствует действительности: Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня — женщины с рождения и всегда соревновались в женских категориях.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в прошлом году подтвердил: „У нас есть две боксерши, которые родились женщинами, были воспитаны как женщины, имеют женский паспорт и много лет выступали на соревнованиях как женщины. Никогда не было никаких сомнений в том, что они женщины“.

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