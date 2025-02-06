Полиция срочно обратилась к жителям Эстонии

Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что необходимо заменить счетчик электроэнергии из-за десинхронизации эстонской энергосистемы от российской.

„В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все деньги, находящиеся на его счете“, - сказал Тамбре.

В других случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники“, - подтвердил Тамбре. Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к деньгам человека. Также были случаи, когда мошенники отправляли к двери человека курьера, который забирал находившиеся дома наличные деньги, чтобы отвезти их в безопасное место в банке. Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону — также мошенники, которые пытаются выманить у людей деньги.

Именно так и произошло на прошлой неделе, когда жительница Таллинна стала жертвой такой схемы и отдала более 17 000 евро пришедшему к ее двери мошеннику, думая, что деньги отвезут в безопасное место, чтобы защитить ее от мошенников. На самом же деле она передала деньги мошенникам прямо в руки. Все детали случившегося будут выясняться полицией в ходе дальнейшего разбирательства.