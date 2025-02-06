06.02.2025, 14:45
„Я не знала в тот момент, что они намерены сделать“. Подруга, ни о чем не подозревая, вместе с убийцами дошла до места преступления
Продолжается судебный процесс
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 5 февраля, во второй день судебного разбирательства, в зале Пярнуского уездного суда прозвучали предположения о возможных мотивах убийц, о чем прокурор предупреждал на первом заседании.
По делу о несовершеннолетних убийцах из Таммисте среди прочих показания давала 18-летняя Криста (имя изменено — ред.), которая ни о чем не подозревая, приняла обвиняемых в убийстве у себя дома, вместе с ними побывала на месте преступления, а затем вернулась к себе домой вместе с ними.
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