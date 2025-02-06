ЧП и криминал
06.02.2025, 14:45

„Я не знала в тот момент, что они намерены сделать“. Подруга, ни о чем не подозревая, вместе с убийцами дошла до места преступления

 
Продолжается судебный процесс
16-летний Д. М. К. (слева) и 17-летний К. К. обвиняются в убийстве 59-летнего Хуго. Летом прошлого года они до смерти забили Хуго в его собственном доме в пярнуском районе Таммисте.
16-летний Д. М. К. (слева) и 17-летний К. К. обвиняются в убийстве 59-летнего Хуго. Летом прошлого года они до смерти забили Хуго в его собственном доме в пярнуском районе Таммисте.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Вчера, 5 февраля, во второй день судебного разбирательства, в зале Пярнуского уездного суда прозвучали предположения о возможных мотивах убийц, о чем прокурор предупреждал на первом заседании.

По делу о несовершеннолетних убийцах из Таммисте среди прочих показания давала 18-летняя Криста (имя изменено — ред.), которая ни о чем не подозревая, приняла обвиняемых в убийстве у себя дома, вместе с ними побывала на месте преступления, а затем вернулась к себе домой вместе с ними.

„Ужас“, — так ответила Криста на вопрос прокурора Тоомаса Койтмяэ, что она почувствовала, когда впервые увидела видеозапись того, что произошло в Таммисте. По словам Кристы, она увидела видео сутки спустя после произошедшего во время поездки за границу.

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