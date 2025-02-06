„Я не знала в тот момент, что они намерены сделать“. Подруга, ни о чем не подозревая, вместе с убийцами дошла до места преступления

По делу о несовершеннолетних убийцах из Таммисте среди прочих показания давала 18-летняя Криста (имя изменено — ред.), которая ни о чем не подозревая, приняла обвиняемых в убийстве у себя дома, вместе с ними побывала на месте преступления, а затем вернулась к себе домой вместе с ними.