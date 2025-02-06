Почему участие детей и молодежи в российских мероприятиях может обернуться тюремным сроком?

Эстонских учителей предупреждают: в сети распространяются инициативы, ориентированные на молодежь и связанные с Россией и Беларусью. Министерство образования и науки разослало школам уведомление, призывая к бдительности. Несмотря на изменения после 2022 года, эстонские дети и подростки продолжают участвовать в этих странах соревнованиях, выступлениях и международных лагерях. Подробнее — в RusDelfi.
„Молодых людей приглашают участвовать в веб-олимпиаде, победители которой могут получить возможность поехать в Москву на парад или в детские и молодежные лагеря, проводимые в России, Беларуси или на оккупированных или аннексированных территориях Украины“, — говорится в сообщении. Россия использует молодежную работу, образование, язык, культуру и спорт для распространения и оправдания своего политического нарратива, говорится в рассылке.