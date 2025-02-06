„Когда молодежь из других стран участвует в таких пропагандистских мероприятиях, это придает событию международное звучание и позволяет распространять сообщения, оправдывающие агрессию и оккупацию со стороны России“
„Когда молодежь из других стран участвует в таких пропагандистских мероприятиях, это придает событию международное звучание и позволяет распространять сообщения, оправдывающие агрессию и оккупацию со стороны России“
ФОТО: FS Stock | Shutterstock
Новости Эстонии
06.02.2025, 11:20

Почему участие детей и молодежи в российских мероприятиях может обернуться тюремным сроком?

 
За нарушение — срок до пяти лет

Эстонских учителей предупреждают: в сети распространяются инициативы, ориентированные на молодежь и связанные с Россией и Беларусью. Министерство образования и науки разослало школам уведомление, призывая к бдительности. Несмотря на изменения после 2022 года, эстонские дети и подростки продолжают участвовать в этих странах соревнованиях, выступлениях и международных лагерях. Подробнее — в RusDelfi.

Молодых людей приглашают участвовать в веб-олимпиаде, победители которой могут получить возможность поехать в Москву на парад или в детские и молодежные лагеря, проводимые в России, Беларуси или на оккупированных или аннексированных территориях Украины“, — говорится в сообщении. Россия использует молодежную работу, образование, язык, культуру и спорт для распространения и оправдания своего политического нарратива, говорится в рассылке.

„Когда молодежь из других стран участвует в таких пропагандистских мероприятиях, это придает событию международное звучание и позволяет распространять сообщения, оправдывающие агрессию и оккупацию со стороны России“, — сообщают в министерстве.

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