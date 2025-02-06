Почему участие детей и молодежи в российских мероприятиях может обернуться тюремным сроком?

„Молодых людей приглашают участвовать в веб-олимпиаде, победители которой могут получить возможность поехать в Москву на парад или в детские и молодежные лагеря, проводимые в России, Беларуси или на оккупированных или аннексированных территориях Украины“, — говорится в сообщении. Россия использует молодежную работу, образование, язык, культуру и спорт для распространения и оправдания своего политического нарратива, говорится в рассылке.