Пассажиров, путешествующих на автобусе из Эстонии в Россию, становится все меньше

„В этом году – в январе, конечно, были очень низкие показатели – в среднем на одно отправление приходилось 24 пассажира. Это 40% заполняемости. В 2024 году число пассажиров на всех наших маршрутах в Россию, включая из Риги, было на 50% меньше, чем в 2023 году, и в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и агрессии России против Украины, – рассказал Роос, добавив, что постепенно сократилось и число отправлений. – Мы не собираемся терпеть убытки. Если показатели будут ниже точки окупаемости, мы снова сократим число отправлений“.

По словам Рооса, в позапрошлом году на автобусах из Таллинна и Риги в Санкт-Петербург путешествовали представители 134 национальностей, а в прошлом году – 144, так как люди, которым по каким-то причинам нужно в Россию, из-за закрытия погранпунктов едут отсюда.

Роос отметил, что доля пассажиров с российским гражданством в прошлом году составляла около 55%. Через Эстонию также ездят российские граждане, имеющие постоянный вид на жительство в Финляндии, которая закрыла свои погранпункты, а также россияне с двойным гражданством.

По словам Рооса, показатели Lux Express, связанные с поездками в Россию, снизились, а оборот упал в несколько раз, что было ожидаемым.

„Предприятию Lux Express неоднократно приходилось объяснять общественности, почему эстонская компания сейчас работает в России, но давайте поясним еще раз: структура пассажиропотока показывает, что в основном это не российские граждане, приезжающие на отдых в Европу. Основная деятельность по-прежнему заключается в обеспечении мобильности людей, имеющих семейные связи на той или иной стороне“, –подчеркнул Роос.

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