Уклоняется от правосудия. Полиция разыскивает 47-летнего Рудольфа

Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Рудольфа Серебрякова, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен понести наказание за преступления против личности.

Рудольф среднего телосложения, ростом около 175–180 см. Мужчина может передвигаться в городе Силламяэ, но не исключаются и другие районы.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.