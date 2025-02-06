06.02.2025, 08:34
Уклоняется от правосудия. Полиция разыскивает 47-летнего Рудольфа
он может находиться в Силламяэ
ФОТО: PPA
Департамент полиции и погранохраны Эстонии разыскивает 47-летнего Рудольфа, который уклоняется от исполнения судебного решения.
Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Рудольфа Серебрякова, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен понести наказание за преступления против личности.
Рудольф среднего телосложения, ростом около 175–180 см. Мужчина может передвигаться в городе Силламяэ, но не исключаются и другие районы.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.