ЧП и криминал
06.02.2025, 08:34

Уклоняется от правосудия. Полиция разыскивает 47-летнего Рудольфа

 
он может находиться в Силламяэ
Полиция ищет изображенного на фото человека.
Полиция ищет изображенного на фото человека.
ФОТО: PPA

Департамент полиции и погранохраны Эстонии разыскивает 47-летнего Рудольфа, который уклоняется от исполнения судебного решения.

Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Рудольфа Серебрякова, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен понести наказание за преступления против личности.

Рудольф среднего телосложения, ростом около 175–180 см. Мужчина может передвигаться в городе Силламяэ, но не исключаются и другие районы.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.

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