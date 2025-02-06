США огласят в Мюнхене план завершения войны в Украине

Союзники США ожидают, что спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог представит план Дональда Трампа по завершению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, сообщило в среду, 5 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не уточнили, насколько подробно будет представлен план и в каком формате пройдет его презентация. Однако комментарии и публичные высказывания Келлога и других чиновников в последние недели дают понять, что план будет основан на принципе „мир через силу“ - то есть через принуждение воюющих сторон к миру.

Заморозка конфликта

План Трампа, как пишет Bloomberg, предполагает потенциальную заморозку конфликта и сохранение украинской территории, оккупированной российскими войсками, „в подвешенном состоянии“ с предоставлением Украине гарантий безопасности. Какими конкретно будут эти гарантии, не уточняется.

Сам Келлог ранее написал в соцсети Х, что примет участие в Мюнхенской конференции и „с нетерпением“ ждет возможности поговорить о цели Трампа завершить „кровавую и дорогостоящую“ войну в Украине. „Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами“, - написал спецпосланник.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США мнения по поводу способов урегулирования конфликта в Украине разделились. Часть команды Трампа выступает за давление на Москву для остановки продвижения России - такую идею поддерживают в том числе Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Но есть и те, кто выступает за сокращение помощи Украине. NBC не уточняет, кто в команде Трампа поддерживает данную идею.

Варианты урегулирования в Украине