УЕФА не разрешил сборной Эстонии по футболу начинать все домашние матчи в 19:00

Мужская сборная Эстонии начнет домашние выступления в отборочном цикле чемпионата мира в июне. 6 июня команда примет Израиль, а 9 июня — Норвегию. Обе встречи начнутся в 21:45.

Аналогичное время старта запланировано и на 11 октября, когда на „А. Ле Кок Арене“ эстонская сборная сыграет либо с Германией, либо с Италией.

Заключительный домашний матч отборочного турнира состоится 14 октября: в 19:00 Эстония встретится с Молдовой, сообщает Soccernet.

Изначально национальная команда стремилась начинать все домашние матчи в 19:00, однако УЕФА удовлетворил просьбу лишь частично — только игра против Молдовы пройдет в удобное для эстонской стороны время.

„Как и прежде, мы подали в УЕФА запрос о проведении всех домашних матчей в 19:00, поскольку это наиболее удобное время для зрителей. УЕФА утвердил ходатайство только для матча с Молдовой 14 октября. Остальные три домашних матча пройдут в изначально запланированное время, поскольку такие изменения возможны только при согласии футбольных федераций и телеканалов других стран“, – директор по развитию ЭФС Михкель Уйболехт.

Сборная Эстонии сыграет в группе I с Норвегией, Израилем, Молдовой и командой, проигравшей в четвертьфинале Лиги наций между Германией и Италией (20 и 23 марта 2025 года).

Группа I: команда, которая проиграет в паре Германия / Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Эстония стартует 22 марта 2025 года выездным матчем с Израилем (21:45), 25 марта сыграет с Молдовой (19:00), 5 сентября встретится с Германией или Италией (21:45), а завершит отборочный цикл 13 ноября матчем с Норвегией (19:00).

Европейская квалификация к ЧМ-2026 стартует в марте 2025 года и продлится до ноября. Победители 12 групп напрямую попадут в финальную часть турнира, а оставшиеся путевки будут разыграны в стыковых матчах в марте 2026 года. Окончательный список европейских сборных, которые попадут на ЧМ, будет известен к апрелю 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Этот турнир станет первым, в котором примут участие 48 команд, вместо 32, как это было с 1998 по 2022 годы.

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