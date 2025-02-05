Правда ли, что после крушения самолёта в США рэпер Потап выразил соболезнования всем, кроме россиян?

Первые посты о предполагаемой сториз Потапа появились только днём 31 января. В них содержался скриншот, якобы сделанный на странице музыканта в Instagram. Предполагаемая публикация артиста при этом состоит из коллажа со снимком с места катастрофы и изображением горящей свечи с подписью Rest in Peace („Покойтесь с миром“). В верхней и нижней частях сториз размещён текст, написанный на украинском и английском языках соответственно: „Ужасная трагедия! Сам часто летаю по Америке. Сочувствую всем, кроме тех, кто из россии“ (название страны написано с маленькой буквы. — Прим. ред.)“.

30 января примерно в 5 утра по московскому времени пассажирский самолёт авиакомпании PSA Airlines на подлёте к Вашингтонскому аэропорту имени Рейгана столкнулся с вертолётом армии США, оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолёте — трое американских военнослужащих. По данным властей, в результате столкновения все 67 человек погибли . Сообщается, что среди пассажиров самолёта были спортсмены и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию. В их числе — бывшие российские фигуристы, среди которых экс-чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, с конца 1990-х годов работавшие в Америке. По словам президента США Дональда Трампа, американские власти посодействуют передаче останков погибших россиян на родину.

Вскоре после того, как в ночь с 29 на 30 января возле аэропорта Вашингтона пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом, в Рунете распространили скриншот сториз, которую якобы выложил в Instagram украинский рэпер Алексей Потапенко , более известный под псевдонимом Потап. Во многих публикациях с вирусным изображением говорится : „Украинский певец Потап после крушения самолёта в США написал: „Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России““.

Редакция „Проверено“ впервые обратила внимание на посты о предполагаемой сториз украинского рэпера 31 января в 21:43. К тому времени скандальной записи в инстаграме музыканта не было. При этом мы также не обнаружили публикаций в соцсетях и СМИ, в которых бы утверждалось, что Потап удалил этот пост, то есть теоретически он должен был быть доступен в течение 24 часов с момента публикации. На момент нашей проверки на странице артиста была размещена другая сториз в поддержку трека Trumpumpum от его нового проекта Slavic Balagan. Она была опубликована примерно между 16:00 и 17:00.

Примечательно, что во всех найденных „Проверено“ публикациях о предполагаемом антироссийском посте Потапа содержался один и тот же снимок экрана, якобы сделанный спустя всего две минуты после публикации. Идентичность скриншотов также подтверждает одна и та же отметка на полосе длительности сториз. При этом ни в одном источнике не указана ссылка на исходную публикацию. Кажется маловероятным, чтобы по Сети разошёлся лишь один скриншот резонансной публикации музыканта, на которого в Instagram подписано более 1,8 млн пользователей. Не писали о сториз Потапа и украинские СМИ.

Наконец, мы постарались найти наиболее ранние посты с вирусным скриншотом. По данным сервиса TGStat, первая подобная запись появилась 31 января в 16:19 в прокремлёвском Telegram-канале „Крыминфорум 🇿 🇴 🇻“ (13 000 просмотров). Этот канал неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ в качестве распространителя, а иногда и первоисточника фейков, включая сфабрикованные фото и видео. Спустя полчаса, в 16:50, аналогичный пост вышел в Telegram-канале „Медведь“ (10 000 просмотров). Этот ресурс — один из рекордсменов по количеству упоминаний в наших публикациях.

Стоит отметить, что ранее Потап уже становился героем похожего фейка. Так, 30 мая 2024 года, вскоре после новости о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, СМИ и Telegram-каналы (в том числе упомянутые выше „Крыминфорум 🇿 🇴 🇻“ и „Медведь“) также распространяли скриншот Instagram-сториз, в которой рэпер якобы глумился над умершей артисткой. В том случае, поскольку история разошлась шире, и сам Потап выступил с несколькими опровержениями.

Таким образом, по имеющимся открытым данным, „Проверено“ с высокой степенью уверенности может утверждать, что вирусный скриншот сториз Потапа с избирательными соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне был сфабрикован. В Сети распространяется один и тот же снимок экрана, который изначально появился в прокремлёвских Telegram-каналах, неоднократно пойманных на публикации дезинформации.

Итог: Фейк

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