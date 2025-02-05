Правдиво ли видео о 198-летнем старце?

В ролике рассказывается о необычном человеке: утверждается, что ему 198 лет, он весит 11,5 кг и от старости его кожа начала деградировать и белеть, а руки ссохлись. Кроме того, он никогда не работал и ни разу не прикасался к женщинам, а каждое утро начинает с медитации. Как говорят создатели ролика, местные жители называют его живым Буддой, поклоняются ему и считают, что он небожитель, спустившийся на землю. Это видео набрало 7,2 млн просмотров во „ВКонтакте“ и 2,5 млн в Facebook. Кроме того, оно популярно и в Instagram.

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Ролик состоит из фрагментов явно стоковых видео и бесед журналиста с неким человеком с длинной белой бородой, атрофированными руками и пятнами витилиго на коже. Их реплик мы не слышим, звуковая дорожка состоит только из закадрового текста на русском языке. Кроме того, в начале ролика нам показывают фотографию очень старого человека в оранжевой вязаной шапке. У него нет бороды, да и в остальном он не похож на мужчину, которому посвящена большая часть ролика.

С помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ выяснило, что на этой фотографии изображён Луан Пхо Яй, буддистский монах из Таиланда, скончавшийся в 2022 году в возрасте 109 лет. Что касается второго персонажа ролика, то видео о нём с оригинальной озвучкой мы обнаружили на Reddit. К сожалению, в ролике и сопровождающем его посте не говорится, где именно проходили съёмки, но разговор в кадре ведётся на урду, одном из двух официальных языков Пакистана. Исходя из этого можно предположить, что видео, скорее всего, снималось или в этой стране, или в соседнем Афганистане, где урду также распространён.