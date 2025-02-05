Правдиво ли видео о 198-летнем старце?
Осенью 2024 года в русскоязычных блогах стало популярным видео о мужчине, которого называют живым Буддой за необычайное долголетие. Мы разобрались, правдиво ли оно.
В ролике рассказывается о необычном человеке: утверждается, что ему 198 лет, он весит 11,5 кг и от старости его кожа начала деградировать и белеть, а руки ссохлись. Кроме того, он никогда не работал и ни разу не прикасался к женщинам, а каждое утро начинает с медитации. Как говорят создатели ролика, местные жители называют его живым Буддой, поклоняются ему и считают, что он небожитель, спустившийся на землю. Это видео набрало 7,2 млн просмотров во „ВКонтакте“ и 2,5 млн в Facebook. Кроме того, оно популярно и в Instagram.
Ролик состоит из фрагментов явно стоковых видео и бесед журналиста с неким человеком с длинной белой бородой, атрофированными руками и пятнами витилиго на коже. Их реплик мы не слышим, звуковая дорожка состоит только из закадрового текста на русском языке. Кроме того, в начале ролика нам показывают фотографию очень старого человека в оранжевой вязаной шапке. У него нет бороды, да и в остальном он не похож на мужчину, которому посвящена большая часть ролика.
С помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ выяснило, что на этой фотографии изображён Луан Пхо Яй, буддистский монах из Таиланда, скончавшийся в 2022 году в возрасте 109 лет. Что касается второго персонажа ролика, то видео о нём с оригинальной озвучкой мы обнаружили на Reddit. К сожалению, в ролике и сопровождающем его посте не говорится, где именно проходили съёмки, но разговор в кадре ведётся на урду, одном из двух официальных языков Пакистана. Исходя из этого можно предположить, что видео, скорее всего, снималось или в этой стране, или в соседнем Афганистане, где урду также распространён.
В ролике ничего не говорится о возрасте героя — лишь о том, что, несмотря на крайне стеснённые жизненные обстоятельства и инвалидность (его атрофированные руки могут свидетельствовать о перенесённом полиомиелите), он живёт более-менее полной жизнью и не унывает. Кроме того, он мусульманин — в кадре демонстрируется, как он совершает намаз (в русской озвучке в это время говорится о медитации). В конце ведущий призывает зрителей помогать таким людям. Это видео стало основой для мема, завирусившегося в TikTok весной 2024 года (в русскоязычных соцсетях этот мем не получил особенного распространения).
„Проверено“ не удалось выяснить, для какого именно телеканала или интернет-проекта был снят ролик. С помощью сервиса распознавания лиц PimEyes мы обнаружили много репортажей с участием того же ведущего (его имя не указывается) на сайте британской благотворительной организации Orphan Care, но этого конкретного видео мы там не нашли.
Согласно данным, верифицированным организацией LongeviQuest и зафиксированным Книгой рекордов Гиннесса, старейший человек мира на момент написания этого разбора — бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, которой 8 июня 2024 года исполнилось 116 лет. Согласно данным LongeviQuest, звание человека, прожившего самую долгую жизнь за всю историю наблюдений, принадлежит француженке Жанне Луизе Калман, которая прожила 122 года и 164 дня. Она скончалась 4 августа 1997 года, и с тех пор никто так и не побил её рекорд долгожительства.
Таким образом, вирусный ролик показывает нам двух разных людей. Один из них был буддистским монахом-долгожителем (хотя и не 198-летним), но скончался в 2022 году. О возрасте второго нам ничего не известно, но в оригинальном видео говорилось только о его инвалидности. Никакой достоверной информации о существовании (как на данный момент, так и в прошлом) человека, прожившего 198 лет, нет. Верифицированный рекорд долгожительства принадлежит Жанне Луизе Калман, прожившей 122 года.
Итог: Фейк