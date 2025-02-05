ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1078-й день) | Зеленский: Россия может угрожать Польше и Балтии через Беларусь
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Зеленский: Россия может угрожать Польше или странам Балтии с территории Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны готовиться к тому, что Владимир Путин развернет свои войска в Беларуси, что может привести к угрозе для Польши и стран Балтии. Он подчеркнул, что это не просто риторика, а реальная угроза, которая может проявиться весной или летом. Зеленский также отметил, что Беларусь уже можно считать втянутой в войну после ракетных атак с ее территории на Украину.
По его словам, Путин может использовать Беларусь для провокаций, и важно предотвратить дальнейшую эскалацию.
Bloomberg: план Трампа по Украине будет представлен на следующей неделе
Союзники США ожидают, что Дональд Трамп представит план по завершению конфликта между Россией и Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. План будет представлен специальным представителем Трампа по Украине, Китом Келлогом.
По информации источников Bloomberg, речь идет о предложении, которое предполагает заморозку конфликта с гарантиями безопасности для Украины. Также предполагается, что в Украине должны состояться президентские выборы, а США могут запросить редкоземельные металлы в обмен на военную помощь.
Келлог подтвердил участие в конференции и намерение обсудить сотрудничество с союзниками США. Трамп ранее заявил, что, если Россия не начнет переговоры, США наложат на Москву масштабные санкции.
Полиция Украины: за взрывами возле зданий ТЦК стоят российские спецслужбы
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что за серией взрывов у территориальных центров комплектования (ТЦК) стоят российские спецслужбы. По его словам, такие атаки направлены на дестабилизацию ситуации в Украине, создание ложного мнения в обществе и формирование негативного отношения к силам безопасности и обороны.
Выговский отметил, что три из девяти нападений с начала года были связаны с покушением на полицейских. Он добавил, что российские спецслужбы вербуют подростков и преступников для проведения атак.
Вечером в среду в Каменец-Подольском произошел взрыв у ТЦК, в результате которого погиб один человек, военный получил ранения, а еще трое пострадали.
Зеленский: Курская операция станет важной частью будущих переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция на Курском направлении будет ключевой темой в будущих переговорах о завершении войны. Он отметил, что именно эта операция поможет сформировать условия для дипломатического урегулирования конфликта.
Зеленский подчеркнул, что украинские силы „неуклонно удерживают ситуацию“ в Курской области, несмотря на значительные потери России в этом регионе. Он также отметил, что вытеснить украинские войска с этой территории в ближайшее время не удастся, а российские войска на Курском направлении продолжают нести большие потери.
Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа прошлого года и позволила освободить Суджу и несколько населенных пунктов. Несмотря на контратаки России, украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции, стабилизируя ситуацию в соседней Харьковской области.
МИД Украины: Киев готов предоставить хранилища СПГ для обеспечения энергетической безопасности Европы
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова помочь в обеспечении энергетической безопасности Европы, предоставив свои подземные газовые хранилища для хранения сжиженного природного газа (СПГ) из США. Сибига отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины открывает возможности для закупок СПГ у США, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.
Кроме того, Сибига затронул вопрос о природных ресурсах Украины, напомнив, что в „плане победы“ президента Зеленского упоминались редкоземельные металлы, как важный элемент стратегического сотрудничества с союзниками. Он подчеркнул, что концепция „Мир благодаря силе“ не является абстрактным понятием, а включает конкретные проекты и действия, такие как использование природных ресурсов Украины для реализации этого плана.
Глава МИД также отметил, что восстановление Украины после войны представляет собой огромные возможности для американского бизнеса, добавив, что это будет один из самых масштабных проектов века. Сибига также упомянул о замороженных российских активах, которые могут быть использованы, в том числе для закупки оружия для Украины.
Зеленский сообщил об освобождении 150 военнопленных в новом посте
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новый пост о возвращении украинских военнопленных после заявления Минобороны России об обмене. В новом сообщении он отметил, что некоторые из освобожденных находились в плену более двух лет, и выразил благодарность всем, кто работает над их возвращением, включая партнеров, в частности, ОАЭ. Он подчеркнул, что Украина продолжит работать над возвращением всех пленных.
5 февраля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150. В результате обмена вернулись 150 российских военнослужащих, а Украина передала 150 военнопленных ВСУ. Посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты, как и в предыдущих обменах. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение 150 украинских защитников, отметив, что некоторые из них находились в плену более двух лет.
ISW: угроза украинских морских беспилотников, вероятно, заставила российские суда ходить в Сирию через Атлантику
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что угрозы со стороны украинских морских беспилотников, вероятно, стали причиной изменения маршрутов российских судов, курсировавших между Россией и Сирией. Согласно данным, полученным через систему отслеживания „Мозаика“, российские суда в 2024 году начали обходить Черное море и двигаться через Атлантический океан вместо использования более короткого маршрута через Дарданеллы и Босфор. Это изменение маршрута связано с угрозой ударов украинских морских дронов в Черном море. Исследования также указывают, что несколько российских судов покинули Сирию, несмотря на продолжающиеся переговоры с сирийским правительством о сохранении российских баз в стране.
Кремль впервые подтвердил контакты с командой Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты с командой Дональда Трампа стали более интенсивными в последнее время. Это заявление стало первым официальным подтверждением Кремля о ведении диалога с администрацией Трампа. До этого Трамп не раз заявлял о контактах с российскими властями, однако Кремль отрицал это.
Трамп в своем заявлении 4 февраля подчеркнул, что США ведут „очень хорошие переговоры по Украине“ как с Киевом, так и с Москвой. Он отметил, что многие украинские города выглядят „так же плохо, как Газа“, и выразил желание, чтобы боевые действия прекратились. В тот же день состоялся первый публичный контакт представителя Украины с новой администрацией Белого дома — глава офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолцем.
Трамп также выразил готовность встретиться с президентами Украины и России, но пока неясно, когда такие встречи могут состояться.