ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1078-й день) | Зеленский: Россия может угрожать Польше и Балтии через Беларусь

Зеленский: Россия может угрожать Польше или странам Балтии с территории Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны готовиться к тому, что Владимир Путин развернет свои войска в Беларуси, что может привести к угрозе для Польши и стран Балтии. Он подчеркнул, что это не просто риторика, а реальная угроза, которая может проявиться весной или летом. Зеленский также отметил, что Беларусь уже можно считать втянутой в войну после ракетных атак с ее территории на Украину.

По его словам, Путин может использовать Беларусь для провокаций, и важно предотвратить дальнейшую эскалацию.

Bloomberg: план Трампа по Украине будет представлен на следующей неделе

Союзники США ожидают, что Дональд Трамп представит план по завершению конфликта между Россией и Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. План будет представлен специальным представителем Трампа по Украине, Китом Келлогом.

По информации источников Bloomberg, речь идет о предложении, которое предполагает заморозку конфликта с гарантиями безопасности для Украины. Также предполагается, что в Украине должны состояться президентские выборы, а США могут запросить редкоземельные металлы в обмен на военную помощь.

Келлог подтвердил участие в конференции и намерение обсудить сотрудничество с союзниками США. Трамп ранее заявил, что, если Россия не начнет переговоры, США наложат на Москву масштабные санкции.

Полиция Украины: за взрывами возле зданий ТЦК стоят российские спецслужбы

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что за серией взрывов у территориальных центров комплектования (ТЦК) стоят российские спецслужбы. По его словам, такие атаки направлены на дестабилизацию ситуации в Украине, создание ложного мнения в обществе и формирование негативного отношения к силам безопасности и обороны.