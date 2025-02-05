Агентство: несмотря на санкции, люксовые автомобили из Эстонии продолжают поступать в Россию

Подробности поставок

Первые зафиксированные поставки датируются концом 2022 года – тогда в Россию отправили шесть мотоциклов Ducati и кабриолет Mercedes-Benz SL 63 AMG 4matic+.

Еще 141 автомобиль был ввезен в 2023–2024 годах. Поставки осуществлялись двумя компаниями: эстонской Dzallair и гонконгской Ningbo industries company limited (NICL).

По таможенным документам, машины направлялись в Москву, Минск и Баку, но в итоге все оказались в России. Об этом свидетельствует список грузополучателей – машины для Баку и Минска предназначались структурам группы компаний „Автодом“. Кроме того, „Агентству“ удалось найти объявления о продаже 20% из этих машин (16 штук) на сайтах структур „Автодома“ в разных регионах России.

Какие машины ввезли?

„Автодом“ получил:

Lamborghini Urus (4 машины);

Porsche (19 автомобилей, включая Taycan, Macan, Cayman, Carrera и другие);

Audi (40 машин моделей A6, A7, A8, Q5, Q7 и RS-серии);

Mercedes-Benz (включая S 63 E AMG, G63 AMG и Maybach S 580).

Мотоциклы Ducati, по данным „Агентства“, были доставлены мастеру дилерского центра „Дукати Алтуфьево“ Прохору Петунову и его супруге.

„Автодом“ – один из крупнейших российских автодилеров. Специализируется на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс.

Dzallair OÜ

Dzallair, эстонская компания, резко увеличила свою выручку после начала войны – с 114 тысяч евро в 2021 году до 4,3 млн евро в 2022 году. Основатель компании Султан Серикбаев отошёл от дел, передав управление родственнице Диане Серикбаевой, проживающей в Таллинне. На вопрос журналистов „Агентства“ о поставках машин в Россию Серикбаева заявила, что „такого не может быть. Этого нет на самом деле“, и прекратила разговор.

Контекст

В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро в Россию, что привело к распространению параллельного импорта и контрабанды.