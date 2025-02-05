Агентство: несмотря на санкции, люксовые автомобили из Эстонии продолжают поступать в Россию(5)
Как сообщает издание, изучив данные сервиса Import Genius, только с ноября 2022 года по апрель 2024 года в Россию из Эстонии было ввезено не менее 142 автомобилей и шести мотоциклов на сумму более 18 миллионов евро.
Подробности поставок
Первые зафиксированные поставки датируются концом 2022 года – тогда в Россию отправили шесть мотоциклов Ducati и кабриолет Mercedes-Benz SL 63 AMG 4matic+.
Еще 141 автомобиль был ввезен в 2023–2024 годах. Поставки осуществлялись двумя компаниями: эстонской Dzallair и гонконгской Ningbo industries company limited (NICL).
По таможенным документам, машины направлялись в Москву, Минск и Баку, но в итоге все оказались в России. Об этом свидетельствует список грузополучателей – машины для Баку и Минска предназначались структурам группы компаний „Автодом“. Кроме того, „Агентству“ удалось найти объявления о продаже 20% из этих машин (16 штук) на сайтах структур „Автодома“ в разных регионах России.
Какие машины ввезли?
„Автодом“ получил:
Lamborghini Urus (4 машины);
Porsche (19 автомобилей, включая Taycan, Macan, Cayman, Carrera и другие);
Audi (40 машин моделей A6, A7, A8, Q5, Q7 и RS-серии);
Mercedes-Benz (включая S 63 E AMG, G63 AMG и Maybach S 580).
Мотоциклы Ducati, по данным „Агентства“, были доставлены мастеру дилерского центра „Дукати Алтуфьево“ Прохору Петунову и его супруге.
Dzallair OÜ
Dzallair, эстонская компания, резко увеличила свою выручку после начала войны – с 114 тысяч евро в 2021 году до 4,3 млн евро в 2022 году. Основатель компании Султан Серикбаев отошёл от дел, передав управление родственнице Диане Серикбаевой, проживающей в Таллинне. На вопрос журналистов „Агентства“ о поставках машин в Россию Серикбаева заявила, что „такого не может быть. Этого нет на самом деле“, и прекратила разговор.
Контекст
В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро в Россию, что привело к распространению параллельного импорта и контрабанды.