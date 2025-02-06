Если в Нарве отключат электричество 8-9 февраля, то куда бежать и где узнавать информацию

„Центр предназначен в первую очередь для того, чтобы предоставлять людям необходимую информацию о длительности отключения электроэнергии и текущей ситуации“, - рассказали в городской управе. Решение об открытии Центра устойчивости и о том, что в нем можно будет делать, кроме зарядки телефонов и получения информации, принимается на месте в зависимости от продолжительности отключения и приоритетности потребностей, подчеркнули чиновники.

„Кризисная комиссия города Нарва внимательно следит за ситуацией и в любое время готова оперативно реагировать в случае возникновения любых кризисных ситуаций“, - прокомментировала вопрос готовности Нарвы к 8-9 февраля Александра Грюнвальд, кризисный советник нарвской горуправы. По ее словам, между организациями, обеспечивающими жизненно важные услуги, и городской управой налажена связь, в случае любой кризисной ситуации члены кризисной комиссии должны в течение часа собраться вместе для оперативного реагирования и принятия необходимых мер.

Что рекомендуется делать жителям Нарвы в случае, если отключение электричества произойдет?

При кратковременных отключениях (до 2 часов): сохранять спокойствие, использовать при необходимости альтернативные источники света (фонарики, свечи), экономить телефонную зарядку.

При длительных перебоях (до 72 часов): при необходимости обратиться в кризисный центр (Нарвский спортивный центр на ул. Раквере, 22д), использовать резервные емкости с водой.

Если мобильной связи не будет, продолжит работать телефон 112. Если электричество будет и связь не пропадет, но возникнут иные ситуации, жители Нарвы могут обратиться за информацией по этим телефонам:

Вопросы, связанные с канализацией и водоснабжением города: 3571737, круглосуточно.

Вопросы, связанные с отоплением: +372 5635 1031, круглосуточно.

Государственный информационный телефон: 1247

Еще больше новостей про отключение Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы можно прочитать ЗДЕСЬ.

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