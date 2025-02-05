Еврокомиссия ужесточает контроль импорта через AliExpress, Shein, Temu и другие зарубежные маркетплейсы

Как отмечает Еврокомиссия, в прошлом году в ЕС поступило около 4,6 млрд грузов с заявленной стоимостью менее 150 евро, то есть сотрудники таможни обрабатывали около 12 млн таких посылок ежедневно. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с 2023 годом и втрое по сравнению с 2022-м, пишет латвийский портал Delfi.

При этом, уверены в Брюсселе, многие из этих товаров не отвечали европейским стандартам качества, что в свою очередь дает иностранным производителям конкурентное преимущество над местными. Резкий рост числа посылок также оказывает давление на таможенные службы и другие ведомства.

„Поскольку электронная коммерция процветает, мы должны активизировать усилия по предотвращению попадания на рынок ЕС несоответствующей продукции и по обеспечению честной конкуренции как для европейских, так и зарубежных операторов. Наши таможенные органы являются первыми глазами на границе, поэтому мы должны снабдить их соответствующими инструментами для укрепления наших возможностей по соблюдению норм, в тесном сотрудничестве с другими органами, играющими важную роль в проверке товаров, поступающих на рынок ЕС“, — заявил еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.

Еврокомиссия призывает как можно быстрее принять таможенную реформу, которая была предложена еще в 2023 году. Она подразумевает обмен данными между ответственными органами стран ЕС и введение пошлин на посылки дешевле 150 евро. Как пишет Politico, отмена действующих сейчас льгот позволит заработать до 1 млрд евро на модернизацию таможни.

Также, по мнению Еврокомиссии, необходимо усилить контроль безопасности ввозимых товаров, ввести штрафы для нарушителей существующих в ЕС стандартов и закрепить права клиентов зарубежных маркетплейсов на европейском уровне.