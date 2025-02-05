Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 150 человек

Каждая из сторон освободила по 150 человек. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В Минобороны заявили, что освобожденные россияне сейчас находятся в Беларуси, в ближайшее время их направят в Россию для лечения и реабилитации.

Обмен также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что некоторые из украинских военнослужащих, которые возвращаются домой, провели в плену более двух лет.

Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. В тот день Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что в случае долгого ожидания вступления в НАТО Украина должна получить другие гарантии безопасности, включая ракеты и даже ядерное оружие.

Зеленский подчеркнул, что если Киев не станет частью альянса, Запад должен предоставить стране мощные вооружения, финансирование миллионной армии и разместить военный контингент в стратегически важных регионах.

Он также отметил, что если Украина не вступит в НАТО, Россия должна полностью покинуть оккупированные территории, а Киев — потребовать компенсацию за понесенные потери.

Ранее в украинском МИД заявили, что членство в НАТО является единственной реальной гарантией безопасности. Однако в альянсе пока нет единства по вопросу принятия Украины.

Напомним, в 1994 году Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии территориальной целостности, подписав Будапештский меморандум.

Дональд Трамп заявил, что его администрация уже ведет переговоры с Россией по урегулированию конфликта в Украине. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что войны можно было бы избежать, если бы он оставался президентом.