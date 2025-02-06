Нина Петрыкина
Нина Петрыкина
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia
Зимние виды
06.02.2025, 21:15

Нина Петрыкина: вечером после победы сидела на 16-м этаже отеля и пила чай, завернувшись в одеяло

 
Большое интервью!

Еще неделю назад Нина Петрыкина могла спокойно гулять по улицам Таллинна, но теперь ее узнают даже те, кто смотрит спорт только по большим праздникам. Новоиспеченная чемпионка Европы по фигурному катанию в интервью RusDelfi поделилась своими эмоциями, рассказала, как провела вечер после исторической победы, и пошутила, что побила личный рекорд не только по заработанным баллам на катке, но и по числу сообщений в соцсетях.

20-летняя Нина Петрыкина стала первой эстонкой, завоевавшей титул чемпионки Европы по фигурному катанию, победив с потрясающим прокатом произвольной программы и личным рекордом — 208,18 балла. Этот результат оказался недосягаемым для соперниц, ни одна из которых не набрала даже 200 баллов. Этот успех вызывает оптимизм в преддверии чемпионата мира, который пройдет в конце марта в Бостоне. В прошлом году такого результата хватило бы для бронзовой медали, а серебро оказалось бы всего в четырех баллах.

Нина начала заниматься фигурным катанием с 3-4 лет, и, как и многие дети, пробовала себя в разных видах спорта, таких как танцы, художественная гимнастика, акробатика и тодес. Однако фигурное катание оказалось для неё самым интересным видом спорта. „Я рада, что осталась в этом виде спорта“, — признается Нина, подчеркивая, что именно фигурное катание стало её настоящей страстью.

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