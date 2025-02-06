Нина Петрыкина после исторической победы: кажется, я побила все рекорды Бузовой

Еще неделю назад Нина Петрыкина могла спокойно гулять по улицам Таллинна, но теперь ее узнают даже те, кто смотрит спорт только по большим праздникам. Новоиспеченная чемпионка Европы по фигурному катанию в интервью RusDelfi поделилась своими эмоциями, рассказала, как провела вечер после исторической победы, и пошутила, что побила личный рекорд не только по заработанным баллам на катке, но и по числу сообщений в соцсетях.