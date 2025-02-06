Нина Петрыкина после исторической победы: кажется, я побила все рекорды Бузовой

Еще неделю назад Нина Петрыкина могла спокойно гулять по улицам Таллинна, но теперь ее узнают даже те, кто смотрит спорт только по большим праздникам. Новоиспеченная чемпионка Европы по фигурному катанию в интервью RusDelfi поделилась своими эмоциями, рассказала, как провела вечер после исторической победы, и пошутила, что побила личный рекорд не только по заработанным баллам на катке, но и по числу сообщений в соцсетях.
20-летняя Нина Петрыкина стала первой эстонкой, завоевавшей титул чемпионки Европы по фигурному катанию, победив с потрясающим прокатом произвольной программы и личным рекордом — 208,18 балла. Этот результат оказался недосягаемым для соперниц, ни одна из которых не набрала даже 200 баллов. Этот успех вызывает оптимизм в преддверии чемпионата мира, который пройдет в конце марта в Бостоне. В прошлом году такого результата хватило бы для бронзовой медали, а до серебра осталось бы всего четыре балла.