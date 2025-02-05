ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ завершит выступление в Еврокубке ФИБА матчем против румынского клуба

На прошлой неделе „Калев/Крамо“ уступил на домашней арене французскому „Дижону“. В группе M эстонский клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения, потеряв шансы на выход в четвертьфинал.

Тем не менее, румынская „Орадя“, имея две победы и три поражения, сохраняет шансы на продолжение борьбы. Единственную победу в этой группе „Калев/Крамо“ одержал именно против „Орадя“ – 8 января эстонцы выиграли со счетом 83:76.