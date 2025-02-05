Баскетбол
05.02.2025, 17:41

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ завершит выступление в Еврокубке ФИБА матчем против румынского клуба

 
„Калев/Крамо“ vs „Орадя“
Kalev/Cramo - JDA Dijon euromäng
Kalev/Cramo - JDA Dijon euromäng
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня таллиннский „Калев/Крамо“ проведет заключительный матч второго группового этапа Еврокубка ФИБА против румынского клуба „Орадя“. Встреча состоится на домашней арене и начнется в 19:30. Прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.

На прошлой неделе „Калев/Крамо“ уступил на домашней арене французскому „Дижону“. В группе M эстонский клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения, потеряв шансы на выход в четвертьфинал.

Тем не менее, румынская „Орадя“, имея две победы и три поражения, сохраняет шансы на продолжение борьбы. Единственную победу в этой группе „Калев/Крамо“ одержал именно против „Орадя“ – 8 января эстонцы выиграли со счетом 83:76.

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