05.02.2025, 17:41
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ завершит выступление в Еврокубке ФИБА матчем против румынского клуба
„Калев/Крамо“ vs „Орадя“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня таллиннский „Калев/Крамо“ проведет заключительный матч второго группового этапа Еврокубка ФИБА против румынского клуба „Орадя“. Встреча состоится на домашней арене и начнется в 19:30. Прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.
На прошлой неделе „Калев/Крамо“ уступил на домашней арене французскому „Дижону“. В группе M эстонский клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения, потеряв шансы на выход в четвертьфинал.
Уже подписаны?