05.02.2025, 17:41
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ завершил выступление в Еврокубке ФИБА разгромным поражением от румынского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 5 февраля, таллиннский „Калев/Крамо“ завершил второй групповой этап Еврокубка ФИБА домашним поражением от румынского клуба „Орадя“ со счетом 66:94.
В начале матча „Калев/Крамо“ проявил неуверенность, быстро оказавшись в проигрыше 0:7. Румынская команда, „Орадя“, на какое-то время увеличила свое преимущество до 9 очков, но к концу первой четверти разрыв сократился до 23:22.
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