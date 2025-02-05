ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ завершил выступление в Еврокубке ФИБА разгромным поражением от румынского клуба

В начале матча „Калев/Крамо“ проявил неуверенность, быстро оказавшись в проигрыше 0:7. Румынская команда, „Орадя“, на какое-то время увеличила свое преимущество до 9 очков, но к концу первой четверти разрыв сократился до 23:22.

Во второй четверти игра „Калев/Крамо“ оставалась нестабильной, в то время как „Орадя“, набравшая уверенность, увеличила отрыв до 15 очков к четвертой минуте (38:23). К восьмой минуте разница составила уже 21 очко (53:32), и на перерыв команды ушли при счете 55:35 в пользу гостей.