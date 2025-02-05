PPA и министр обороны Эстонии: операция по защите критически важных объектов началась

В эту субботу Эстония отключится от российской электросети. В самом крайнем случае (вероятность которого минимальна) это может означать атаки на критическую инфраструктуру стран Балтии.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сообщил, что на время десинхронизации чрезвычайные меры защиты для морского электрокабеля Estlink 2 не запланированы, потому что дополнительные меры защиты морского кабеля были уже введены в январе. „У военно-морских сил там находятся корабли, к тому же и другие компенсационные меры с НАТО тоже в работе. Я надеюсь, что они являются достаточными“, - сказал министр.