05.02.2025, 18:35
PPA и министр обороны Эстонии: операция по защите критически важных объектов началась(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Силы Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) и члены Кайтселийта охраняют на этой неделе, во время запланированной на 8-9 февраля десинхронизации, критически важные объекты инфраструктуры. По словам министра обороны Ханно Певкура, мы защищены от возможных опасностей.
В эту субботу Эстония отключится от российской электросети. В самом крайнем случае (вероятность которого минимальна) это может означать атаки на критическую инфраструктуру стран Балтии.
Уже подписаны?