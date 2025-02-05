Новости Эстонии
05.02.2025, 18:35

PPA и министр обороны Эстонии: операция по защите критически важных объектов началась

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Министр обороны Ханно Певкур
Министр обороны Ханно Певкур
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Силы Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) и члены Кайтселийта охраняют на этой неделе, во время запланированной на 8-9 февраля десинхронизации, критически важные объекты инфраструктуры. По словам министра обороны Ханно Певкура, мы защищены от возможных опасностей.

В эту субботу Эстония отключится от российской электросети. В самом крайнем случае (вероятность которого минимальна) это может означать атаки на критическую инфраструктуру стран Балтии.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сообщил, что на время десинхронизации чрезвычайные меры защиты для морского электрокабеля Estlink 2 не запланированы, потому что дополнительные меры защиты морского кабеля были уже введены в январе. „У военно-морских сил там находятся корабли, к тому же и другие компенсационные меры с НАТО тоже в работе. Я надеюсь, что они являются достаточными“, - сказал министр.

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