Экономика
05.02.2025, 17:10

Глава Elering рассказал, как Россия отреагировала на десинхронизацию, и сравнил старую энергосистему с „Жигулями“, а новую – с „Фольксвагеном“

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Председатель правления Elering Калле Кильк
Председатель правления Elering Калле Кильк
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В среду, 5 февраля, на пресс-конференции председатель правления Elering Калле Кильк рассказал о предстоящей десинхронизации: как отреагировала Россия и есть ли шанс, что Эстония вернется к прежней системе?

„Менее чем через три дня наступит исторический момент, когда мы окончательно разорвем последнюю связь с нашим восточным соседом, – начал свое выступление председатель правления Elering Калле Кильк. – После этих выходных нас ожидает значительно более безопасная среда с точки зрения энергетики. Все это мы делаем прежде всего ради укрепления безопасности“.

Кильк отметил, что большинство вопросов, которые ему поступают, касаются рисков десинхронизации. Однако он напомнил, что подключение к энергосистеме континентальной Европы, наоборот, значительно снижает эти риски. В конечном итоге, уверен председатель правления Elering, этот шаг заметно облегчит жизнь граждан.

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