Глава Elering рассказал, как Россия отреагировала на десинхронизацию, и сравнил старую энергосистему с „Жигулями“, а новую – с „Фольксвагеном“

„Менее чем через три дня наступит исторический момент, когда мы окончательно разорвем последнюю связь с нашим восточным соседом, – начал свое выступление председатель правления Elering Калле Кильк. – После этих выходных нас ожидает значительно более безопасная среда с точки зрения энергетики. Все это мы делаем прежде всего ради укрепления безопасности“.