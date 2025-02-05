05.02.2025, 17:10
Глава Elering рассказал, как Россия отреагировала на десинхронизацию, и сравнил старую энергосистему с „Жигулями“, а новую – с „Фольксвагеном“(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 5 февраля, на пресс-конференции председатель правления Elering Калле Кильк рассказал о предстоящей десинхронизации: как отреагировала Россия и есть ли шанс, что Эстония вернется к прежней системе?
„Менее чем через три дня наступит исторический момент, когда мы окончательно разорвем последнюю связь с нашим восточным соседом, – начал свое выступление председатель правления Elering Калле Кильк. – После этих выходных нас ожидает значительно более безопасная среда с точки зрения энергетики. Все это мы делаем прежде всего ради укрепления безопасности“.
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