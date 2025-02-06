Малые предприятия Эстонии в этом году больше всего хотят инвестировать в технологии и сотрудников

По мнению исполнительного директора Sortter Стена Аллика, стремление малых и средних предприятий к инвестициям является для экономики Эстонии положительным сигналом. „Однако для того, чтобы эти планы смогли реализоваться, процесс поиска подходящих финансовых решений должен стать еще более прозрачным и простым. У малых предприятий чаще всего нет собственного ИТ-отдела, у них нет и команды финансовых аналитиков или бухгалтеров, а также нескольких месяцев на переговоры с различными учреждениями“, - отметил Аллик. По его словам, результаты исследования подтверждают, что 39% предприятий, ранее подававших заявки на кредит, не сравнивали между собой предложения о финансировании. „Отсутствие сопоставимой информации, необходимой для принятия обоснованных финансовых решений, может привести к крайне невыгодным условиям кредитования и плохим результатам либо, при отсутствии подходящего предложения, к заморозке планов роста. В Финляндии эта проблема была успешно решена с помощью единой платформы сравнения, и мы хотим расширить данный опыт на эстонский рынок“, - добавил Аллик.