Малые предприятия Эстонии в этом году больше всего хотят инвестировать в технологии и сотрудников(1)
Согласно опросу малых и средних предприятий Эстонии, проведенному компанией Turu-uuringute AS по заказу финансовой платформы Sortter, только около трети таких предприятия в этом году планируют инвестировать в рост. По оценке компании, улучшение доступности информации о финансировании могло бы способствовать планам роста малых предприятий.
По мнению исполнительного директора Sortter Стена Аллика, стремление малых и средних предприятий к инвестициям является для экономики Эстонии положительным сигналом. „Однако для того, чтобы эти планы смогли реализоваться, процесс поиска подходящих финансовых решений должен стать еще более прозрачным и простым. У малых предприятий чаще всего нет собственного ИТ-отдела, у них нет и команды финансовых аналитиков или бухгалтеров, а также нескольких месяцев на переговоры с различными учреждениями“, - отметил Аллик. По его словам, результаты исследования подтверждают, что 39% предприятий, ранее подававших заявки на кредит, не сравнивали между собой предложения о финансировании. „Отсутствие сопоставимой информации, необходимой для принятия обоснованных финансовых решений, может привести к крайне невыгодным условиям кредитования и плохим результатам либо, при отсутствии подходящего предложения, к заморозке планов роста. В Финляндии эта проблема была успешно решена с помощью единой платформы сравнения, и мы хотим расширить данный опыт на эстонский рынок“, - добавил Аллик.
Из трети ориентированных на рост предприятий 74% планируют инвестировать в технологии и совершенствование операционных систем, особенно в сфере транспорта и складирования. Наибольшие возможности для привлечения дополнительной рабочей силы видят предприятия строительного сектора, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складирования. Сектор размещения и общественного питания, а также предприятия сферы услуг, оптовой и розничной торговли стремятся к росту за счет организации дополнительных маркетинговых мероприятий. Для торговли основным фактором роста является расширение ассортимента.
Приобретение другого бизнеса и географическое расширение являются наименее распространенными мерами в планах роста на 2025 год. Приобретение бизнеса чаще всего рассматривалось предприятиями транспортной и складской отрасли, а географическое расширение – представителями обрабатывающей промышленности.
В исследовании приняли участие 312 микро-, малых и средних предприятий. Подробные данные о планах инвестиций в различных секторах опубликованы в отчете об исследовании.