За шесть лет производство солнечной энергии возросло в целых 77 раз

„Хотя в 2024 году развитие солнечной энергетики достигло важной вехи – производства в объеме 1000 гигаватт-часов – особенно примечателен тот факт, что в 2018 году производство солнечной энергии составляло всего 13 гигаватт-часов. Это означает, что за шесть лет произошел колоссальный рост, приведший к увеличению производства в 77 раз. От масштабного развития солнечной энергетики потребители выигрывают уже сегодня – по данным Elering, в прошлом году в солнечные часы биржевая цена была на 26% ниже, чем среднегодовая биржевая цена“, - отметил Лооритс.

Согласно данным Elering, в прошлом году производство солнечной энергии выросло наполовину: если в 2023 году было произведено 693 гигаватт-часа солнечной энергии, то в прошлом году этот показатель достиг уже 1005 гигаватт-часов. В целом на солнечную энергию приходится около пятой части всей произведенной в Эстонии электроэнергии.

Поставленная государством цель – полностью покрыть годовое потребление за счет возобновляемой электроэнергии к 2030 году. Лооритс отметил, что до достижения этой цели еще далеко, поскольку в прошлом году доля возобновляемой энергии составила лишь 39% от общего потребления.

„Впрочем, только за счет реализации уже находящихся в процессе согласования у Elering проектов подключения наземных возобновляемых источников энергии можно полностью перейти на зеленую энергию к 2030 году. Мы смогли бы покрыть около 120% годового потребления Эстонии. К концу этого года благодаря развитию частотных рынков и более доступной цене начнется активное строительство аккумуляторных систем, что на национальном уровне обеспечит стабильность цен, надежность снабжения, экспорт продукции и более доступную по цене возобновляемую энергию для потребителей“, – отметил он.