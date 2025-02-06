Почти пятая часть жителей Эстонии планирует купить новый автомобиль в течение года
Опрос, проведенный в странах Балтии исследовательской компанией Innolink по заказу дилера Mercedes-Benz Veho AS, показывает, что почти пятая часть жителей Эстонии (18%) планирует приобрести новый автомобиль в течение следующих 12 месяцев. Наибольшая доля автомобилистов (41%) планирует приобрести новый автомобиль в течение ближайших двух-трех лет.
„Хотя налог на автомобили в последнее время вызвал много возмущения в обществе, результаты исследования показывают, что покупка нового автомобиля является необходимой и важной статьей расходов для людей, поэтому новый налог, как правило, не оказывает существенного влияния на покупательские решения. Если машина нужна, ее покупают независимо от налоговой ситуации. Это подтверждается и тем фактом, что примерно пятая часть жителей Латвии и Литвы также планируют приобрести автомобиль в течение следующих 12 месяцев, так что процент Эстонии не ниже по сравнению с другими странами Балтии“, — отметил Кейо Каасик, руководитель бизнес-направления легковых автомобилей Veho AS.
Этот факт, по словам Каасика, подтверждается и тем, что для 60% опрошенных жителей Эстонии автомобиль по-прежнему остается средством передвижения, т. е. чем-то просто необходимым для повседневной деятельности, поэтому вполне понятно, что столь важная для жизни покупка по возможности не откладывается слишком надолго. Значительная часть респондентов (35%) также указала, что для них важен не только автомобиль сам по себе, как средство передвижения, но существенным фактором является и тип, и внешность автомобиля.
Люди относительно нейтрально относятся к электрическим и гибридным автомобилям. 58% респондентов указали, что они рассмотрели бы электрический или гибридный автомобиль либо в некоторой степени, либо совершенно определенно при покупке нового автомобиля. Около пятой части (23%) ни за что не выбрали бы автомобиль с такими технологиями.
„Сейчас мы, вероятно, достигли некой промежуточной фазы, когда электромобили и гибридные автомобили, несомненно, стали нормой на рынке, но часть потребителей все еще относится к ним настороженно. В то же время можно однозначно утверждать, что большая часть рынка восприняла новые технологии и серьезно рассматривает возможность их приобретения при покупке новой машины. В автомобильном секторе в целом мы видим, что электромобили никуда не исчезнут, поэтому мы ожидаем, что их доля увеличится в будущем, – сказал Каасик. – Мы также ощущаем это в автосалонах по всей Эстонии, где интерес к подзаряжаемым гибридам и полностью электрическим автомобилям вырос, как никогда прежде. Еще больший интерес к этому сегменту автомобилей мы видим на рынке подержанных автомобилей“.
С точки зрения количества автомобилей большинство эстонских домохозяйств имеют один автомобиль. Это подтвердили чуть больше половины, или 57%, опрошенных. У 34% домохозяйств есть два автомобиля, а меньшая доля, 8%, — это люди, в домохозяйствах которых имеется больше двух транспортных средств. 2% респондентов не имеют автомобиля совсем.
Опрос провела исследовательская компания Innolink по заказу Veho. Опрос проводился в октябре-ноябре 2024 года и охватил 2930 человек старше 17 лет, проживающих в странах Балтии. В опросе приняли участие 957 человек из Эстонии.