Почти пятая часть жителей Эстонии планирует купить новый автомобиль в течение года

„Хотя налог на автомобили в последнее время вызвал много возмущения в обществе, результаты исследования показывают, что покупка нового автомобиля является необходимой и важной статьей расходов для людей, поэтому новый налог, как правило, не оказывает существенного влияния на покупательские решения. Если машина нужна, ее покупают независимо от налоговой ситуации. Это подтверждается и тем фактом, что примерно пятая часть жителей Латвии и Литвы также планируют приобрести автомобиль в течение следующих 12 месяцев, так что процент Эстонии не ниже по сравнению с другими странами Балтии“, — отметил Кейо Каасик, руководитель бизнес-направления легковых автомобилей Veho AS.

Этот факт, по словам Каасика, подтверждается и тем, что для 60% опрошенных жителей Эстонии автомобиль по-прежнему остается средством передвижения, т. е. чем-то просто необходимым для повседневной деятельности, поэтому вполне понятно, что столь важная для жизни покупка по возможности не откладывается слишком надолго. Значительная часть респондентов (35%) также указала, что для них важен не только автомобиль сам по себе, как средство передвижения, но существенным фактором является и тип, и внешность автомобиля.

Люди относительно нейтрально относятся к электрическим и гибридным автомобилям. 58% респондентов указали, что они рассмотрели бы электрический или гибридный автомобиль либо в некоторой степени, либо совершенно определенно при покупке нового автомобиля. Около пятой части (23%) ни за что не выбрали бы автомобиль с такими технологиями.