Производственные мощности Eesti Energia к десинхронизации готовы

Подключаясь к европейскому диапазону частот, Эстония вместе с Латвией и Литвой сделает свою энергосистему более безопасной, готовой в любой момент обеспечить баланс производства и потребления электроэнергии. Важную роль в этом играют управляемые Enefit Power электростанции в Эстонии, ветряные парки Enefit Green в Эстонии и Литве, а также первый в Эстонии мощный накопитель энергии, построенный в Аувере. Свое значение имеют также информационные технологии, такие как виртуальная электростанция, которая позволяет активам из портфеля предприятия участвовать на рынках частот.

По словам члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи, большую часть подготовительных работ, необходимых для предоставления резервов частоты, предприятие завершило еще осенью прошлого года. В результате интенсивных усилий, предпринятых за последние несколько месяцев, к поддержке электросистемы готов и накопитель в Аувере.

„Все производственные мощности Eesti Energia, предназначенные для того, чтобы способствовать плавному переходу Эстонии и всего Балтийского региона к частотной сети континентальной Европы, к этому готовы“, — заверил Кухи. „Отрадно, что, несмотря на очень напряженный график, мы успели подготовить наш мощный накопитель, который после десинхронизации будет поддерживать стабильность электросистемы и уравновешивать колебания цен на электроэнергию, обусловленные неуправляемостью производства возобновляемой энергии“.

Eesti Energia является крупнейшим поставщиком услуг ручного и автоматического восстановления частоты в Эстонии, а производственные мощности предприятия позволяют выполнять требования Европейской платформы управления частотами по обеспечению как резерва ручного восстановления частоты (mFRR), так и резерва автоматического восстановления частоты (aFRR).