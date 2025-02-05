Производственные мощности Eesti Energia к десинхронизации готовы
Электростанции, ветряные парки и крупнейший в Эстонии накопитель энергии, управляемые группой Eesti Energia, готовы поддержать плавное присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к частотному диапазону континентальной Европы, которое произойдет в предстоящие выходные.
Подключаясь к европейскому диапазону частот, Эстония вместе с Латвией и Литвой сделает свою энергосистему более безопасной, готовой в любой момент обеспечить баланс производства и потребления электроэнергии. Важную роль в этом играют управляемые Enefit Power электростанции в Эстонии, ветряные парки Enefit Green в Эстонии и Литве, а также первый в Эстонии мощный накопитель энергии, построенный в Аувере. Свое значение имеют также информационные технологии, такие как виртуальная электростанция, которая позволяет активам из портфеля предприятия участвовать на рынках частот.
По словам члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи, большую часть подготовительных работ, необходимых для предоставления резервов частоты, предприятие завершило еще осенью прошлого года. В результате интенсивных усилий, предпринятых за последние несколько месяцев, к поддержке электросистемы готов и накопитель в Аувере.
„Все производственные мощности Eesti Energia, предназначенные для того, чтобы способствовать плавному переходу Эстонии и всего Балтийского региона к частотной сети континентальной Европы, к этому готовы“, — заверил Кухи. „Отрадно, что, несмотря на очень напряженный график, мы успели подготовить наш мощный накопитель, который после десинхронизации будет поддерживать стабильность электросистемы и уравновешивать колебания цен на электроэнергию, обусловленные неуправляемостью производства возобновляемой энергии“.
Eesti Energia является крупнейшим поставщиком услуг ручного и автоматического восстановления частоты в Эстонии, а производственные мощности предприятия позволяют выполнять требования Европейской платформы управления частотами по обеспечению как резерва ручного восстановления частоты (mFRR), так и резерва автоматического восстановления частоты (aFRR).
Только в течение прошлого года предприятие добавило 455 МВт новых мощностей к виртуальной электростанции, совокупная мощность которой составляет к настоящему времени 2100 МВт. Мощность этих управляемых активов была увеличена на 290 МВт и доведена до 700 МВт.
В случае десинхронизации электросети важная миссия ложится и на Нарвские электростанции, посколькупроизводственные мощности Enefit Power составляют 85% от управляемых производственных мощностей Эстонии.
Eesti Energia предлагает услугу mFRR предприятию Elering с момента создания в странах Балтии общего рынка mFRR в 2018 году, а услугу aFRR совместно с Elering — на финском рынке с 2021 года.